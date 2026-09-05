Así quedaron los resultados del sábado en Valencia 05-09-2026

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El Hipódromo Nacional de Valencia tuvo este sábado la reunión número 22 de la temporada con una jornada de nueve carreras donde se disputó el Clásico Propietarios Hípicos de Valencia para machos, en distancia de 2.000 metros, donde la victoria la alcanzó el tordillo Peterose con la monta de Fernando José García.

HINAVA: Más destacados y resultados de la reunión número 22 en Valencia

Los entrenadores Renny Verastegui, Alejandro Ortiz, y los jinetes Fernando José García García y Osis Martínez fueron los más destacados de la jornada, al conseguir dos victorias cada uno a sus cuentas personales, mientras que el 5y6 Nacional selló un montó por encima de los 135 millones de bolívares para aumentar su propio récord del año.

Ortiz logró la victoria en la tercera y la sexta válidas del 5y6, mientras que Verastegui ganó seguido la cuarta y la válidas, por su parte, Osis Martínez logró su doblete con los ejemplares Sabana y Queen of South, a su par, que Fernando José García sumó otra foto con Forum JET, luego de ganar la selectiva antes mencionada.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA1.400 MTS - TPO:88'4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Indians Wells (2) 53 Winder Veliz 263,97 2 Ambasciatore (4) 53 F.J. Garcìa - 3 El Gran Rocky (1) 53 Os. Martìnez - 4 Hector el Father (6) 53 Y. González - 5 El Gran Yayo (5) 53 E. Mestre -

Entrenador:L. Ibarra. Ganador: 263,97. Placés: Exacta: 1.057,08. Trifecta:1.690. Superfecta:

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA1.300 MTS - TPO:82'2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Orphan (1) 50 Josué García 630,96 2 Clover Time (6) 52 J. Vasquez - 3 Conversión (2) 54 Os. Martínez - 4 The Beast King (7) 50.5 R. Osorio - 5 Travieso (5) 50 L. Piñero -

Entrenador:José Durán. Ganador. 630,96. Placés:233,76 y 119,91. Exacta: 2.558,30. Trifecta: 1.698,79. Superfecta: 3.578,00

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO:113,4

CLÁSICO PROPIETARIOS VALENCIANOS PARA MACHOS

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 PeteRose (5) 55,5 Fernando José García 162,07 2 El Gran Bricelio (4) 55,5 J.G. Hernández - 3 Rod Hendrick (1) 55,5 F. Quevedo - 4 El de Valle (2) 55,5 W. Veliz - 5 Honor and Glory (6) 55,5 Os. Martínez -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 162,07.Exacta: 581, 37. Trifecta: 424,55

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Provenza (3) 55 Ender Graciel 133,65 2 Endora (9) 56 F. Quevedo - 3 Anarita Spirit (1) 53 Yam González - 4 Valle del Mar (2) 52 J.D Calicho - 5 Natalia Princess (8) 51,5 J. Rijo -

Entrenador:Juan Carlos Péres Pérez. Ganador: 133,65. Places: 110,00 y 126,39. Exacta: 215,33. Trifecta: 571,47. Superfecta: 667,54. Pool de 4: 12.009,17.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1300 MTS - TPO:82.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Forum Jet () 53 Fernando José García 595,20 2 Titán Time (7) 53 J. Moreno - 3 Manoepiedra (8) 53 Winder Veliz - 4 The Braves (6) 53 D. Dellan - 5 Monterreal (1) 53 J. García -

Entrenador:E, Pimentel. Ganador: 595,20. Places: 217,12 y 110,00. Exacta:3.460,64. Trifecta: 1.627,48. Superfecta: 2.386,11. Doble Perecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA1.200: MTS - TPO:

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sabana (1) 53 Osis Martínez 343,17. 2 Luna Time (6) 55 R. Rendón - 3 Matemática (7) 55 J. Tuarez - 4 Gran Suseh (2) 51 I. Piñero - 5 La Suprema (4) 52 Jos. García. -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 343,17. Places: 180,59 y 272,93. Exacta: 1.138,84. Trifecta: 5.541, 91. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 1.875,75.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 King Bulbs (3) 52 José Daniel Calicho 440,29 2 Masttery (1) 53 Yamper González - 3 Compadre Toby (2) 50 L. Funez Jr. - 4 Unstopapable (6) 50 R. Osorio - 5 Bombazo (7) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Renny Verástegui. Ganador: 440,29. Places: 168,47 y 133,34. Exacta: 1.965,32. Trifecta: 1.416,81. Superfecta: 3.987,48.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Queen of South (7) 55 Osís Martínez 287,95 2 Amor Amor (5) 55 E. Graciel - 3 Flecha Montón (1) 55 Fel. Velásquez - 4 La Azzurra (6) 55 J.G. Hernández - 5 Metamorphosis (3) 53 R. Osorio. -

Entrenador:Renny Verástegui. Ganador: 287,95. Placés: 112,57 y 162,33. Exacta: 847,73. Trifecta: 1.013,77. Superfecta: 2.832,42.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sra Florencia (1) 53 Yamper González 268,76 2 La de Nino (8) 52 J. Vasquez - 3 La Batalladora (7) 56 W. Veliz - 4 Explosiva (2) 52,5 J.D Calicho - 5 Snow Sensations (3) 53 O. Rivas. -

Entrenador:Alejandro Ortiz. Ganador: 268,76. Placés: 154,65 y 362,29. Exacta: 1.714,23. Trifecta: 5.313,86. Superfecta: 17.735, 00. Triple Apuesta: 3.654, 12. Super Pool de 4: 18.095,02. Doble Perfecta: 5.938,47. 5y6 Nacional *5* (3299) Bs. 5.913,22. 5y6 Nacional *6* ( 292) Bs. 257.689,69. Loto Hípico: Bs 3.102,08.