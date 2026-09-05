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La tarde de este sábado en el hipódromo de Valencia se realiza la jornada de carreras número 22 del año con una programación de nueve competencias, donde se disputó la edición 2026 del Clásico Propietarios Valencianos para machos en recorrido de 2.000 metros donde el tordillo Peterose confirmó que es el mejor ejemplar maduro del óvalo del Cabriales.

Hinava: Peterose manda de punta a punta el Clásico Propietarios Valencianos

El tordillo purasangre de seis años, Peterose confirmó ese sábado que es el ejemplar maduro del año, al ganar su cuarta selectiva consecutiva en el hipódromo de Valencia, al ganar la edición 2026 del Clásico Propietarios Valencianos para machos en distancia de 2.000 metros con la monta de Fernando José García y el entrenamiento de Jesús Carfunjol Arteaga para los colores del Stud Ecelso.

Para el hijo del semental fallecido Constructor White fue su tercera victoria en cuatro presentaciones en la distancia de los 2 kilometros, marcó todos los parciales de la carrera con tiempos de 23,1 en 400 metros, 47,4 en la primera media milla y 73,3 en los 1.200 metros, mientras que la milla, los pasó en 99,4 y terminó con un tiempo final de 128.

Los dividendos de la carrera fueron de Bs. 162,07 a ganador, y la exacta en Bs.581,37, la trifecta en Bs. 424.55. En el segundo lugar llegó El Gran Bricelio, Rod Hendrick fue tercero, El de Valle cuarto y cerró la pizarra Honor and Glory.