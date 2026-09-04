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El Hipódromo La Rinconada se prepara para recibir a su afición el día domingo a partir de la 1:00 pm, en una jornada de 14 competencias, con varias pruebas sumamente parejas entre las cuales destaca la siempre complicada primera válida, como una de las competencias de pronóstico reservado de la reunión.

La Rinconada:Potro que se llevaban de robo en su debut puede ser uno de los tajos de la jornada

En una prueba reservada para caballos nacionales e importados de 3 años debutantes o no ganadores, donde destaca como principal aspirante a quedarse con la victoria el estadounidense, K´S Freddom, ejemplar que arribó segundo en sus dos actuaciones previas, además de King Fray y More Than Galileo como las otras dos fuertes cartas de la justa.

Sin embargo, el pupilo de Fernando Parilli Jr, Emperifollado, el cual, en su debut era el fijo de, ”grandes y chicos”, y a su vez será conducido por un jinete que recientemente arribó al país y viene con sed de triunfo, como Franklin González Jr, buscará pescar en río revuelto y convertirse en el tajo de la jornada.

El hijo de Midshipman en Harbor Sunset por Fast Anna, nacido y criado en Kentucky, perteneciente a las sedas del Stud “ZM”, tratará de obtener la primera victoria de su naciente campaña pistera que cuenta con tan solo una actuación hasta el momento.

Entrenador ganador:

Su entrenador Fernando Parilli Jr, actualmente marcha en el segundo lugar de la estadística con un saldo de 27 triunfos, 27 segundos y 17 terceros en un total 197 presentados; ostenta un 14% de efectividad de victorias en la campaña.

Su último ejercicio:

El último briseo de Emperifollado, según la división oficial de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos fue de 1000 en 68,2 sin hacerle nada y muy bien, sin el implemento gríngola.