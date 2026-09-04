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Tres Clásicos llenos de suspenso y emociones, tendrán lugar este domingo en el Hipódromo La Rinconada, en una jornada extensa con 14 competencias, que darán inicio a la 1:00 pm

La Rinconada: Conozca el “gallo tapado” en la cuarta válida del día domingo en La Rinconada

La duodécima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6, con hora de inicio a las 6:10 pm; prueba donde participarán caballos nacionales e importados de 3 y 4 años ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), cuenta con el ejemplar Mister Will, que será presentado por el líder de la estadística Riccardo D´Angelo como el gran candidato a quedarse con el triunfo, junto a Charrasqueado y Magneto.

Sin embargo, entre los candidatos a aguarle la fiesta a Mister Will y compañía se encuentra el caballo Alkalino, el cual, es presentado por Antonio Martínez y contará con la conducción del jinete Kelvin Aray; un ejemplar que viene de una muy buena actuación en su más reciente carrera y además cuenta con un ejercicio que lo acredita para llevarse la victoria.

El hijo de Gala Award en Super Nova por Keep Thinking, nacido y criado en el haras Oropal, irá en búsqueda de la segunda victoria de su campaña pistera en tan solo nueve actuaciones.

Efectividad llamativa:

Los ejemplares de Antonio Martínez han logrado ingresar entre los tres primeros puestos del marcador en 51% de las ocasiones, con un llamativo récord de seis primeros, diez segundos y diez terceros en la presente temporada, y un porcentaje de victorias de 12.

Su último briseo:

El último briseo de Alkalino el pasado 29 de agosto, según la división oficial de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos, dejó los siguientes parciales: 16,1 30,1 42,3 (6) 55,1 2p 67,2 4p81,2/ 2v, contenido.