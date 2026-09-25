MLB: Yordan Álvarez busca desplazar a este venezolano de un top histórico

Yordan Álvarez está en un estado de forma sensacional para cerrar la temporada 2026 de Grandes Ligas. El cubano está en una guerra abierta de jonrones en Liga Americana; pero también tiene la misma batalla contra un histórico venezolano en Astros de Houston.

Álvarez se encuentra en una batalla de poder contra: Pete Alonso, Ben Rice y Junior Caminero. Todos registran 41 cuadrangulares a falta de un fin de semana para cerrar la temporada regular de MLB. En esa línea, el cubano espera superarlos y ser el máximo jonronero de 2026.

Sin embargo, no es lo único que busca Yordan, ya que se encuentra a solo 3 cuadrangulares de igualar al histórico venezolano Richard Hidalgo como el tercer máximo jonronero en Astros de Houston en una temporada. El cubano quiere adueñarse de todo en el cierre regular.

Top 10 máximos jonroneros en una temporada en Astros:

Jeff Bagwell - 2000: 47 HR Lance Berkman - 2006: 45 HR Richard Hidalgo - 2000: 44 HR Jeff Bagwell - 1997: 43 HR Jeff Bagwell - 1999: 42 HR Lance Berkman - 2002: 42 HR Yordan Álvarez - 2026: 41 HR Alex Bregman - 2019: 41 HR Jeff Bagwell - 1994: 39 HR George Springer - 2019: 39 HR

Yordan Álvarez se une a Albert Pujols con un registro inusual

Yordan Álvarez es uno de los peloteros con mayor protagonismo de la temporada 2026 en Grandes Ligas. El cubano tuvo actuación tras actuación dominante que lo lleva directamente a pelear por el MVP. Los último logrado es emular un registro que hizo Albert Pujols en 2009.

Álvarez en la derrota 5-6 de Astros de Houston contra Marineros de Seattle registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 doble, 1 boleto. Con esos números no fue determinantes para la victoria, pero si emula una marca legendaria que hizo Albert Pujols y Barry Bonds en sus carreras.

Yordan se convirtió en el quinto pelotero en alcanzar una marca legendaria antes de los 30 años: 40+ HR, 100+ CI y 30+ BBI. Los otros cuatro peloteros son: Albert Pujols (2009), Ryan Howard (2006, 2007) Barry Bonds (1993) y Kevin Mitchel (1989).

Yordan Álvarez llegará a postemporada totalmente encendido

El pelotero cubano está terminando la temporada regular con un brutal estado de forma. En los últimos 7 juegos registra .423 de promedio con 11 hits, 2 jonrones, 4 impulsadas y 5 boletos. Está difícil detenerlo en estos momentos, aún le queda un fin de semana contra Atléticos.

Números de Álvarez en septiembre:

- 66 turnos, 10 anotadas, 20 hits, 5 dobles, 4 jonrones, 8 impulsadas, 14 boletos, 13 ponches, .303 PRO