MLB: Ronald Acuña Jr. habla sobre su nuevo récord con Bravos de Atlanta (+Declaraciones)

El 22 de abril será otro de los tantos días históricos con la firma de Ronald Acuña Jr. Y es que de hazaña en hazaña está construyendo su carrera profesional en las Grandes Ligas, demostrando que es un pelotero completo que sabe batear, fildear y correr las bases. Justamente, de eso último trata su nuevo récord.

En la noche de este lunes, los Bravos de Atlanta derrotaron a los Marlins de Miami con otra importante aparición del venezolano. Aunque solo conectó un sencillo en cinco visitas al plato, ese mismo sirvió para posteriormente robarse una base que lo llevó a la cúspide en la historia de la organización.

El de La Sabana ya acumula 10 estafadas esta zafra, y con la de esta jornada llegó a 190 de por vida. Dicho en otras palabras, se convirtió en el pelotero de los Bravos con más bases robadas en su historia desde que la franquicia se mudó a Atlanta en 1966.

Luego del compromiso en el Truist Park, Acuña atendió a los medios de prensa para comentar sobre su nueva hazaña con el equipo. El detalle es que al momento de lograr la base robada no tenía idea del récord que estaba implantando en ese momento.

"De verdad que no sabía que estaba a punto de romper un récord, porque casi siempre que estoy cerca de lograr uno la gente me dice o yo lo veo. De este récord no sabía, pero qué bueno que lo hice y no sabía", comentó entre risas.

Con esas 190 bases robadas superó la marca de Rafael Furcal (189) en el sitial de honor. Ahora, solo le quedan tres nombres por superar: Henry Aaron (240), Fred Tenney (196) y Rabbit Maranville (194). Vale mencionar que ellos son los únicos jugadores en la historia de la franquicia de los Bravos de Atlanta con más bases robadas desde que comenzó la definición moderna en 1898.

"Como siempre digo, solo le pidió a Dios que me mantenga saludable para seguir rompiendo récords y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Yo creo que eso es lo más importante, continuar contribuyendo", finalizó Ronald Acuña Jr.