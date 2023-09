MLB: Ronald Acuña Jr. fuera del lineup por segundo día consecutivo (+Tuit)

Aunque la lesión sufrida por Ronald Acuña Jr. en el primer duelo de la serie ante los Marlins de Miami no parece haber sido grave, el equipo de Atlanta no quiere arriesgarse a perder por más tiempo al venezolano, que por segundo día seguido no está en el lineup de los suyos.

El criollo salió lesionado hace un par de días, antes del inicio de la parte baja del octavo inning del juego entre Atlanta y Miami, luego de sufrir una molestia en la pantorrilla derecha pocos segundos después de realizar un sprint a primera base.

Acuña Jr. le restó importancia a la situación, al aclarar que solamente había sido un calambre. Sin embargo, Brian Snitker, manager de los Bravos, no quiere arriesgar al que ha sido la gran figura de su equipo y de la temporada 2023 en general.

"Su pantorrilla está tensa y este césped es duro para los jardineros. Simplemente no queremos correr ningún tipo de riesgo", explicó el manager de Atlanta luego del juego del sábado, por lo que es completamente entendible que el criollo tampoco vea acción el día de hoy.

Al igual que ayer, Ronald estará en el clubhouse, disponible para tomar un turno como bateador emergente si su equipo así lo desea, aunque lo más probable es que el oriundo de La Sabana reciba un segundo día consecutivo de descanso, pensando en los próximos retos que se avecinan.