MLB: Gabriel Moreno y su capacidad de batear a la banda contraria se la debe a Miguel Cabrera (+Declaraciones)

El receptor de los Cascabeles de Arizona, Gabriel Moreno, ha sido uno de esos peloteros venezolanos que, sin hacer mucho ruido, han logrado conquistar una increíble temporada en el beisbol de las Grandes Ligas.

Una vez más quedó demostrado durante la jornada del sábado 16 de septiembre. El criollo fue el encargado de ponerle punto final a un maratónico compromiso ante los Cachorros de Chicago.

Se jugaba la parte baja de la decimotercer entrada y el oriundo de Barquisimeto consumía turno con compañeros en primera y segunda almohadilla. Tal y como lo esperaba el propio Evan Longoria, corredor de la segunda base.

"Estoy anticipando que esa jugada sucederá en mi cabeza incluso antes de que sucediera", confesó Longoria luego del juego.

La increíble habilidad que tuvo Moreno para conectar un roletazo a la banda contraria ha dado de qué hablar. Pero el propio careta ha comentado que toda esa preparación se la debe a Miguel Cabrera, el máximo ídolo venezolano en Las Mayores.

“He visto muchos videos de Miguel Cabrera”, dijo Moreno. "Es algo que sabía que me ayudaría como bateador y me he concentrado a lo largo de mi carrera en tener esta habilidad", confesó, según MLB.

El toletero criollo ha demostrado grandes capacidades para hacer cosas increíbles con el madero. Además, finaliza una semana de ensueño para él. En los últimos siete días ha logrado acumular 8 hits conectados, 2 carreras impulsadas, 2 rayitas anotadas y 2 bases robadas, todo esto en apenas 20 turnos al bate, por lo que su AVG se estacionó en un sólido .400.