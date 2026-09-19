MLB: Ronald Acuña Jr. "abusa" con su poder en Houston

A Ronald Acuña Jr. siempre le ha gustado jugar los viernes y en esta ocasión, volvió a demostrar la razón, luego de demostrar todo su poder en el Minute Maid Park.

La novena de los Bravos de Atlanta está superando 4 carreras por 1 a los Astros de Houston y las dos últimas rayitas llegaron justamente gracias al "Abusador", quien, como siempre, se gozó su batazo.

Ronald Acuña Jr. la saca de línea

El estadio de Houston significa una ventaja para los derechos y vaya que el oriundo de La Sabana la supo aprovechar en el "séptimo de la suerte" ante el lanzador A.J. Blubaugh.

A.J. retó al venezolano con una recta a 96 millas por hora y este se la devolvió a las gradas del jardín izquierdo de línea a más de 100 millas por hora, para traer con la grúa a un compañero que estaba en la inicial.

Ronald Acuña está cerrando la campaña a lo grande

Aunque ha tenido un año complicado con las molestias, la "Bestia" está cerrando el torneo de gran forma, tras llegar a 19 cuadrangulares, a uno de otra zafra con 20-20, y superar los 50 remolques (51).

En sus últimos 15 duelos, llegó a seis bambinazos y su promedio de bateo es de .355. Además, también quedó a un indiscutible de los 100, habiendo disputado 101 choques en este 2026.