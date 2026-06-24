MLB: ¡Nasty! Eduardo Rodríguez escribe la mejor temporada de su carrera con números brillantes

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Después de aquella presentación contra Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, que le dio el campeonato a Venezuela, Eduardo Rodríguez no ha parado de mostrar esa versión que lo está consolidando como uno de los mejores lanzadores en la historia del béisbol venezolano.

El zurdo se ha mantenido brillando en la presente temporada de las Grandes Ligas y se ha atornillado en la rotación de los Cascabeles de Arizona. El serpentinero coleccionó otra salida de calidad en la jornada de este martes por la noche desde el Busch Stadium, donde blanqueó a los Cardenales de San Luis con seis entradas y dos tercios, solo tres imparables sufridos, no otorgó boletos y recetó cinco ponches en 95 lanzamientos.

No destacará entre los principales contendientes al Cy Young en la Liga Nacional, pero se ha afianzado como un seguro en el morrito para los Dbacks, quienes están a solo juego y medio del segundo puesto en la División Oeste que comandan Los Angeles Dodgers. E-ROD ha sido determinante en su más recientes aperturas con una efectividad de 1.97, par de triunfos y solo un revés en 41.2 innings lanzados.

Eduardo Rodríguez sinónimo de dominio en MLB 2026

Gracias a su labor frente a la organización de San Luis, Rodríguez redujo su efectividad a 2.27, una de las seis mejores marcas de todas las Grandes Ligas. A sus 33 años, el veterano serpentinero está firmando la mejor temporada de su carrera, combinando dominio, consistencia y experiencia para consolidarse entre los lanzadores más efectivos de la MLB en 2026.

En líneas generales, el de Valencia colecciona récord de seis victorias y dos derrotas, WHIP de 1.21, 70 abanicados y un porcentaje de carreras permitidas de 2.27 en 95.0 capítulos lanzados, siendo estadísticas que lo ponen en la mira para asistir al Juego de Estrellas de Las Mayores, que se estará celebrando el próximo martes 14 de julio en Filadelfia.