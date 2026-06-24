MLB: Mira los resultados en la jornada de este martes, 23 de junio

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Durante este martes, la cartelera en las Grandes Ligas estuvo full de compromisos y, por ende, es importante chequear cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas donde se practicó beisbol de primer nivel.

Todas las organizaciones vieron acción y, aunque hubo una producción destacada, hubo varios compromisos con poca diferencia de carreras. El venezolano más destacado con el madero fue Wilyer Abreu, con su décimo cuadrangular de la zafra y entre los lanzadores, Ediardo Rodríguez fue de los mejores en líneas generales con un blanqueo de seis entradas.

Resultados de la MLB:

- Astros de Houston 9-7 Azulejos de Toronto

- Reales de Kansas City 12-5 Rays de Tampa Bay

- Yankees de Nueva York 4-3 Tigres de Detroit

- Rangers de Texas 4-6 Marlins de Miami

- Marineros de Seattle 3-2 Piratas de Pittsburgh

- Phillies de Philadelphia 14-5 Nacionales de Washington

- Cachorros de Chicago 9-6 Mets de Nueva York

- Cerveceros de Milwaukee 2-0 Rojos de Cincinnati

- Guardianes de Cleveland 1-2 Mellizos de Minnesota

- Dodgers de Los Angeles 12-3 Mellizos de Minnesota

- Cascabeles de Arizona 4-3 Cardenales de San Luis

- Medias Rojas de Boston 5-2 Rockies de Colorado

- Orioles de Baltimore 1-5 Angelinos de Anaheim

- Bravos de Atlanta 6-7 Padres de San Diego

- Atléticos de Oakland 1-3 Gigantes de San Francisco-