LVBP: Esto dijo Robinson Chirinos sobre su primer movimiento como gerente melenudo

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El mercado de cambios en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no descansa. Robinson Chirinos, en su rol como Gerente Deportivo de los Leones del Caracas, ofreció detalles a la periodista Georgeny Pérez sobre la reciente transacción que trajo a Josué Briceño y Raimon Gómez a la organización capitalina. Un movimiento que busca inyectar profundidad y talento joven a la novena melenuda de cara a la próxima zafra.

Planificación y estrategia en la gerencia melenuda

Para Chirinos, el movimiento no fue fruto de la casualidad, sino de un proceso de negociación prolongado con la gerencia de Caribes de Anzoátegui. El ejecutivo fue enfático al señalar que el trabajo administrativo se realiza a puerta cerrada mucho antes de que se concreten los anuncios oficiales.

Sobre el proceso de negociación, Chirinos confesó: "Teníamos tiempo hablando con Caribes". Esta declaración deja claro que la gerencia caraquista busca maximizar sus piezas en el mercado para fortalecer las áreas donde consideran que el equipo necesita un mayor impacto.

El compromiso de las nuevas piezas y el sacrificio necesario

La llegada de sangre nueva al clubhouse es vista con optimismo por la dirección deportiva. Según lo expresado por Chirinos, el contacto directo con los peloteros ha sido vital. "Ya conversé con Josué Briceño y Raimon Gómez. Ambos están contentos de llegar a la organización y dispuestos a estar con el equipo y jugar", afirmó el gerente, destacando que se trata de "muchachos con mucho talento y un potencial tremendo".

Sin embargo, el beisbol también tiene su faceta humana complicada. La salida de jugadores emblemáticos siempre genera ruido en la afición, algo que la gerencia asume con responsabilidad. Chirinos fue enfático sobre las salidas de Orlando Arcia y Gabriel Noriega: "Fue muy difícil desprenderse de jugadores como Orlando Arcia y Gabriel Noriega, quienes tenían tiempo en la organización. No es una decisión fácil".

El futuro inmediato de Leones del Caracas

El trabajo en las oficinas de los capitalinos no se detiene aquí. Con la vista puesta en el campeonato, la gerencia mantiene una postura de evaluación constante. Como bien lo resume Chirinos en su conversación con Georgeny Pérez: "Seguimos evaluando el mercado".