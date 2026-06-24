LVBP: Raimon Gómez habló sobre su cambio a Leones

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El beisbol venezolano vive momentos de reajustes constantes y el nombre de Raimon Gómez ha cobrado un protagonismo especial tras su llegada a la organización capitalina. En una conversación con la periodista Georgeny Pérez, el lanzador no solo confirmó su sintonía con la gerencia melenuda, sino que abrió su corazón sobre lo que representa para él esta nueva etapa en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La salud es la prioridad absoluta

Durante la entrevista, el serpentinero fue enfático en cuanto a su estado físico actual. Lejos de cualquier especulación sobre su rendimiento, Gómez mantiene un enfoque profesional riguroso. "Estoy bien, gracias a Dios. Sigo trabajando para fortalecerme y mantenerme saludable", declaró el jugador, dejando claro que su prioridad es llegar en condiciones óptimas para aportar profundidad al cuerpo de pitcheo del conjunto caraquista. La consistencia física es clave para cualquier lanzador que busca establecerse en una liga tan exigente como la nuestra, y el derecho parece estar cumpliendo con esa premisa al pie de la letra.

Un sueño familiar que va más allá del juego

Sin embargo, lo más emotivo de sus declaraciones no fue el tema deportivo, sino el factor humano. Para Gómez, vestir el uniforme de los Leones del Caracas tras el cambio tiene un significado personal profundamente conmovedor. Su motivación principal trasciende las estadísticas y las victorias.

El lanzador confesó a Georgeny Pérez que uno de sus mayores anhelos es pisar el montículo en el país. "Uno de mis sueños es lanzar y debutar en Venezuela, y que mis padres me vean en vivo, ya que solo me han visto por televisión. Sé que Dios me dará la oportunidad de hacerlo", admitió con total franqueza.

La conexión con la afición y la gerencia

El pelotero también aprovechó la oportunidad para manifestar su agradecimiento por la confianza depositada en él. "Estoy muy agradecido con la gerencia de Leones por hacerme parte del equipo. Seguiré trabajando para dar lo mejor de mí", sentenció, dejando abierta la puerta a una actuación que promete ser memorable, impulsada por el deseo de hacer sentir orgullosos a sus seres queridos desde la lomita. Con esta mentalidad, Gómez se perfila como una de las piezas más seguidas para la próxima temporada de la LVBP.