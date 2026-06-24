MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Durante este martes, se efectuó una nueva jornada de Las Mayores, la cual estuvo bastante apretada. Por lo tanto, te mostraremos cómo quedó la tabla de posiciones actualizada tras los recientes resultados.
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Los Medias Blancas de Chicago quedaron como líderes solitarios de la división Central, desplazando a Guardianes tras superarlos por segunda jornada consecutiva.
Mira cómo quedan las posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Yankees de Nueva York (47-31)
- Rays de Tampa Bay (43-33)
- Azulejos de Toronto (39-40)
- Orioles de Baltimore (38-43)
- Medias Rojas de Boston (32-45).
División Central:
- Medias Blancas de Chicago (41-37)
- Guardianes de Cleveland (41-39)
- Mellizos de Minnesota (38-43)
- Tigres de Detroit (34-45)
- Reales de Kansas City (34-46).
División Oeste:
- Marineros de Seattle (41-39)
- Atléticos de Oakland (38-41)
- Rangers de Texas (38-41)
- Astros de Houston (38-43)
- Angelinos de Anaheim (33-48).
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (48-30)
- Phillies de Philadelphia (43-36)
- Marlins de Miami (41-39)
- Nacionales de Washington (41-39)
- Mets de Nueva York (34-44).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (48-29)
- Cardenales de San Luis (42.35)
- Cachorros de Chicago (41-37)
- Piratas de Pittsburgh (39-40)
- Rojos de Cincinnati (37-41)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (51-29)
- Padres de San Diego (41-37)
- Cascabeles de Arizona (40-39)
- Gigantes de San Francisco (32-46)
- Rockies de Colorado (31-49).
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