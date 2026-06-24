MLB

MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Por

Meridiano

Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 02:30 am

El movimiento más notable ocurrió en la cima de la división Central de la Americana

Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, se efectuó una nueva jornada de Las Mayores, la cual estuvo bastante apretada. Por lo tanto, te mostraremos cómo quedó la tabla de posiciones actualizada tras los recientes resultados.

NOTAS RELACIONADAS

Los Medias Blancas de Chicago quedaron como líderes solitarios de la división Central, desplazando a Guardianes tras superarlos por segunda jornada consecutiva.

Mira cómo quedan las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Yankees de Nueva York (47-31)
  2. Rays de Tampa Bay (43-33)
  3. Azulejos de Toronto (39-40)
  4. Orioles de Baltimore (38-43)
  5. Medias Rojas de Boston (32-45).

División Central:

  1. Medias Blancas de Chicago  (41-37)
  2. Guardianes de Cleveland (41-39)
  3. Mellizos de Minnesota (38-43)
  4. Tigres de Detroit (34-45)
  5. Reales de Kansas City (34-46).

División Oeste:

  1. Marineros de Seattle (41-39)
  2. Atléticos de Oakland (38-41)
  3. Rangers de Texas (38-41)
  4. Astros de Houston (38-43)
  5. Angelinos de Anaheim (33-48).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (48-30)
  2. Phillies de Philadelphia (43-36)
  3. Marlins de Miami (41-39)
  4. Nacionales de Washington (41-39)
  5. Mets de Nueva York (34-44).

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (48-29)
  2. Cardenales de San Luis (42.35)
  3. Cachorros de Chicago (41-37)
  4. Piratas de Pittsburgh (39-40)
  5. Rojos de Cincinnati (37-41)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (51-29)
  2. Padres de San Diego (41-37)
  3. Cascabeles de Arizona (40-39)
  4. Gigantes de San Francisco (32-46)
  5. Rockies de Colorado (31-49).

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?