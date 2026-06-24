MLB: Así se jugará la jornada de este miércoles, 24 de junio

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Llegó el "ombligo" de semana y con él una prometedora jornada del mejor beisbol del mundo. Por ende, a continuación te mostraremos cuáles son los desafíos que se llevarán a cabo este miércoles, 24 de junio.

Hay que ponerle la lupa a dos figuras venezolanas que tendrán la responsabilidad de ser abridores en esta jornada, los zurdos Ranger Suárez y Martín Pérez, quienes van en busca de un nuevo triunfo en su foja. Shohei Ohtani también lanzará en esta fecha.

Juegos para hoy en la MLB:

- Rangers de Texas (Jacob DeGrom) vs Marlins de Miami (Eury Pérez) 12:10 p.m.

- Cachorros de Chicago (por definir) vs Mets de Nueva York (Nolan McClean) 1:10 p.m. (primer juego)

- Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) vs Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) 2:10 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Ranger Suárez) vs Rockies de Colorado (Kyle Freeland) 3:10 p.m.

- Orioles de Baltimore (Trey Gibson) vs Angelinos de Anaheim (José Soriano) 4:07 p.m.

- Reales de Kansas City (Noah Cameron) vs Rays de Tampa Bay (Griffin Jax) 6:40 p.m.

- Yankees de Nueva York (Ryan Weathers) vs Tigres de Detroit (Tarik Skubal) 6:40 p.m.

- Marineros de Seattle (Bryan Woo) vs Piratas de Pittsburgh (Braxton Aschraft) 6:40 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) vs Nacionales de Washington (Miles Mikolas) 6:45 p.m.

- Astros de Houston (Mike Burrows) vs Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) 7:07 p.m.

- Cachorros de Chicago (por definir) vs Mets de Nueva York (Sean Manaea) 7:10 p.m. (segundo juego)

- Cerveceros de Milwaukee (Shane Drohan) vs Rojos de Cincinnati (Rhett Lowder) 7:10 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) vs Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) 7:40 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Mitch Bratt) vs Cardenales de San Luis (Matthew Liberatore) 7:45 p.m.

- Bravos de Atlanta (Martín Pérez) vs Padres de San Diego (J.P. Sears) 8:40 p.m.

- Atléticos de Oakland (Gage Jump) vs Gigantes de San Francisco (Tyler Mahle) 9:45 p.m.