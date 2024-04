MLB: Minnesota recibe pésima noticia sobre la salud del boricua Carlos Correa (+Video)

Uno de los equipos que más expectativas levantó previo al inicio de la temporada en la Liga America son los Mellizos de Minnesota. Luego de pasar por dos temporadas muy negativas, los Mellizos se movieron bien para regresar en 2023 a la postemporada, en gran parte, debido al aporte de un beisbolista del nivel de Carlos Correa.

Si bien el boricua no tuvo su mejor año ofensivamente hablando, la realidad es que su aporte con el guante fue invaluable, como lo demuestra el hecho de que tan solo cometiera seis errores en más de 1100 innings de labor en la posición número seis de los Mellizos de Minnesota.

Correa ha mantenido ese gran nivel defensivo en el inicio de esta campaña 2024, y además, ha subido drásticamente su nivel con el madero, lo que ha ilusionado a la fanaticada con un posible regreso a su mejor versión. Sin embargo, estas ilusiones sufrieron un pequeño golpe este sábado 13 de abril, debido a una mala noticia que recibió el puertorriqueño.

Correa a la lista de lesionados

Luego de sufrir una distensión en el oblicuo derecho, la temporada del puertorriqueño tendrá una pequeña pausa, ya que los Mellizos lo han enviado de manera oficial a la lista de lesionados de 10 días, en pro de que se recupere totalmente para volver pronto a la acción.

Sin embargo, el manager Rocco Baldelli dio detalles más que positivos, al asegurar que la situación de Correa no es tan grave. "Por los momentos no va a jugar, pero no luce como una lesión severa", explicó el mandamás de Minnesota.

En 11 encuentros disputados, Correa ha dejado una genial línea ofensiva de .306/.432/.444/.876, gracias a 11 imparables, un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas. Además, ha sido una garantía defensivamente, por lo que sin duda los Mellizos lo extrañarán durante la seguidilla de encuentros que se pierda.