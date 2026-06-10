MLB: ¡Debut soñado! Novato de Chicago White Sox logra hazaña única de Miguel Cabrera

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El debut de Braden Montgomery en las Grandes Ligas no pudo ser más espectacular. El joven jardinero se convirtió en el héroe de la noche al conectar un jonrón de dos carreras en la décima entrada que le dio a los Medias Blancas de Chicago una emocionante victoria 6-5 sobre los Bravos de Atlanta, uno de los equipos más dominantes de la temporada.

Chicago parecía encaminado a una derrota después de quedar abajo 4-0 en los primeros compases del encuentro. Sin embargo, el cubano Miguel Vargas inició la reacción con un cuadrangular de dos carreras en el tercer inning. Más tarde, Montgomery aportó un sencillo remolcador en la cuarta entrada para acercar a los Medias Blancas, mientras que Jacob Gonzalez igualó las acciones con un hit productor en el séptimo episodio.

La historia tuvo su momento culminante en la décima entrada. Con dos outs en la pizarra, Montgomery castigó un cambio de velocidad del cerrador cubano Raisel Iglesias y envió la pelota por encima de la cerca del jardín izquierdo en Rate Field. El batazo de 343 pies desató la celebración de los aficionados y selló una noche inolvidable para el novato, quien dejó una huella inmediata en su estreno en Las Mayores.

Braden Montgomery emula hito de Miguel Cabrera

El patrullero escribió una página histórica en su debut en las Grandes Ligas al convertirse en apenas el segundo bateador en los últimos 50 años en conectar un jonrón de oro en entradas extras durante su primer juego en MLB, en la victoria de su equipo ante los Bravos.

La hazaña coloca a Montgomery en una compañía muy selecta. El único jugador que había logrado algo similar en las últimas cinco décadas fue el venezolano Miguel Cabrera, una de las mayores leyendas ofensivas de este siglo, logrando esto en la temporada 2023 contra Tampa Bay Rays.