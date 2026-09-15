MLB: De Roberto Clemente al falso declive del béisbol boricua

Este 15 de septiembre de 2026 se conmemora otro día de Roberto Clemente. El boricua se convirtió en el latino por excelencia de Grandes Ligas, lo que demuestra que en la Isla hay un talento impresionante; sin embargo, se cree que hay un declive en el beisbol por el Draft de la MLB.

Las Mayores colocaron a Puerto Rico en el Draft de la Regla 4 en 1989. Una medida que sacó a los niños boricuas del mercado internacional, donde podían firmar como agentes libres a los 16 años. Esta situación los llevó a tener menos peloteros en MLB a través de los años.

Muchos actores dentro de Puerto Rico indican que el Draft sentenció el beisbol en la Isla. Los niños boricuas ven más complicado prepararse de los 10 a los 16 años, para luego competir por ser elegidos en una larga selección; pasar por filtros para luego alcanzar una firma en la liga.

Sin embargo, para un niño dominicano o venezolano, ese tiempo de 10 a 16 años es una ruta hacia el profesionalismo más directa por las firmas internacionales; pero lo que no cuentan es que la batalla por ganarse un lugar en la liga es brutal e intensa y termina siendo a todo o nada.

¿Cuál es el verdadero problema del beisbol en Puerto Rico?

En primer lugar, el problema en Puerto Rico en el beisbol nunca se ha tratado del talento y sí del flujo de dinero. Luego de incluir a la Isla en el Draft, los 30 equipos de MLB no vieron necesidad de invertir en scouts o escuelas; si el muchacho tiene la disciplina llegará con el Draft.

El verdadero problema lo tienen scouts y escuelas privadas de beisbol que ya no suman el bono o la tajada por la firma internacional. El declive en el beisbol boricua es una narrativa marcada por aquellos actores que recibieron un golpe directo a sus propios bolsillos.

En segundo lugar, la psicología afecta al niño boricua que ve a otras promesas dominicanas y venezolanas sumando bonos de firmas de 90.000 dólares; mientras ellos deben batallar con sus estudios y mantenerse en forma y enfocados sin sumas de dinero.

La diferencia está en que el venezolano le toca viajar a República Dominicana, tener un temple de acero y vencer a los locales para ganarse un lugar en MLB. Mientras que el boricua si no funciona, tendrá: educación para seguir desarrollándose como profesional en cualquier ámbito.

MLB: la inversión constante al beisbol en Puerto Rico

El propio Lou Meléndez (vicepresidente de Operaciones Internacionales de la liga) es testigo de la inversión que la MLB ha tenido en Puerto Rico. Eso sí, matiza: "Los clubes no invierten, pero la oficina del comisionado sí... y simplemente no ha sido suficiente".

Desde 2001, Grandes Ligas creó: Puerto Rico Baseball Academy and High School, RBI (Reviving Baseball in Inner Cities). Además de donar a la Academia de Beisbol Carlos Beltrán. Por otra parte, operan un programa de desarrollo de beisbol en cuatro regiones con 200+ jugadores.

La inversión es clara y el talento boricua sigue latiendo con la misma fuerza que tuvo Roberto Clemente para llegar a la liga. Para el 21 de Piratas de Pittsburgh lo más importante siempre fue: la dignidad, educación y el valor del pelotero latino dentro y fuera del terreno de juego.

Ese balance es el mejor camino para que el legado de Clemente perdure a través de las generaciones. No solo para los niños boricuas, para todo el mundo del beisbol juvenil que se mueve mucho más por el negocio y el dinero; que a través de la diversión y el talento del pelotero.