MLB: ¿Cuáles son las reglas no escritas del beisbol? (+Video)

El beisbol es un universo bastante extenso, lleno de anécdotas, historias interesantes, y también de unas más que famosas reglas no escritas que deben tenerse en cuenta siempre. Y es que aunque todo deporte tiene sus normas no escritas, el beisbol en particular se ha hecho famoso debido a la rigurosidad con la que siempre se habla de este tema.

Probablemente en el fútbol romper alguna de las normas no escritas no signifique un tema demasiado importante para nadie, e incluso es probable que se olvide muy rápidamente. En el beisbol la cosa cambia, ya que romper una de estas tradicionales normas puede desencadenar incluso en peleas graves dentro de los terrenos de juego.

Definitivamente es un tema más que interesante, por lo que a siete días del inicio de la temporada 2024 con la serie entre Padres y Dodgers en Corea del Sur, repasaremos las cinco reglas no escritas más famosas del beisbol.

5 Reglas no escritas del beisbol:

No robar bases con ventaja amplia a favor:

El robo de bases sin duda alguna es un arte y una herramienta más que útil dentro del beisbol, que permite aumentar las posibilidades de que un equipo anote, siempre y cuando el robo se ejecute con éxito.

Sin embargo, las situaciones del juego son las que marcan la utilidad de esta estrategia. Si por ejemplo estás arriba 13-0 en el último episodio, e intentas robarte una base, el otro equipo lo interpretará como una total falta de respeto y como un acto innecesario, que sin duda alguna generará problemas en el terreno de juego.

No admirar un cuadrangular:

Otra norma fundamentada en el respeto hacia el rival. Si bien el perreo se ha popularizado durante los últimos años, hasta el punto de convertirse en parte normal del juego de muchos peloteros, hay otro gesto que sigue viéndose mal.

Si al conectar un batazo de vuelta completa un jugador se queda en la caja de bateo admirando su batazo, seguramente tendrá problemas con sus rivales, y tal vez con su propio manager, ya que la norma universal es correr siempre ante cualquier batazo, ya que si la pelota finalmente no abandona el terreno debes estar listo para tomar la mayor cantidad de bases posibles.

Devolver un pelotazo hecho a propósito:

Los pelotazos son parte del beisbol, pero no siempre de la misma manera. En muchas ocasiones son accidentales, algo que es entendible si tenemos en cuenta que no es nada sencillo direccionar un lanzamiento que va a 90 millas por hora.

Pero a veces los pelotazos son intencionales, debido a problemas previos que pueden existir entre lanzador y bateador o entre los equipos en general. Como norma no escrita, si ocurre un pelotazo intencional, el equipo afectado lo devolverá a la primera oportunidad.

No tocar la bola para romper un no hitter:

Una regla bastante discutida. Desde siempre se ha visto como poco "caballeroso" intentar romper un juego perfecto o un no hitter con un toque de bola, especialmente cuando estamos en los innings finales.

Eso sí, hay un argumento bastante sólido en contra de esta norma. Si el juego está cerrado, es normal que un bateador quiera darle chances a su equipo de ganar, así implique romper esta regla no escrita.

No hablar de un juego perfecto o no hitter en curso:

Esta aplica no solo para los peloteros dentro del terreno, sino que además se extiende hasta los periodistas y aficionados que cubren el deporte en todo el mundo.

Se considera que es de muy mala suerte hablar de un juego perfecto o un no hitter que esté en curso. De hecho, es normal que cuando un lanzador está en medio de una de estas hazañas, sus compañeros de equipo no se le acerquen mucho ni hablen con él.