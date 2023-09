MLB: Boricua Edwin Díaz se recupera a todo tren

Edwin Díaz ha subido nuevamente una publicación a sus redes sociales desde la casa de los Mets de Nueva York, donde se puede apreciar al lanzador ejecutando trabajos de bullpen.

De si volverá a la acción en esta temporada o no, sigue siendo una incógnita, en primer lugar porque los metropolitanos no pelean nada y no tendría sentido apurar un regreso del cerrador, pero por otro lado, están las ganas del taponero de volver a la lomita cuanto antes.

Jeremy Hefner coach de pitcheo fue tajante al respecto, "a él le encanta lanzar, quiere lanzar, si está lo suficientemente saludable para hacerlo, la directiva de los Mets se verá inclinada a complacerle".

Por su parte el dirigente Buck Showalter fue un poco más cauteloso, "vamos a hacer físicamente lo que sea mejor para él, si no es lo mejor para sus intereses físicos, es una mala idea".

Díaz por su parte, escribió en su cuenta de X, "gracias a Dios, seguimos trabajando y mejorando" mientras se ve que suelta un lanzamiento en recta.

