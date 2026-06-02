MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de Las Mayores se efectuó en este primer día del mes de junio, que como se esperaba, inició de gran forma. Por lo tanto, es pertinente divisar cómo marcha la tabla de posiciones.

El mayor movimiento que hubo fue en la división Oeste de la Liga Americana con los Rangers de Texas escalando hasta la segunda posición de su grupo.

Mira las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (36-21) Yankees de Nueva York (36-23) Azulejos de Toronto (29-31) Orioles de Baltimore (28-32) Medias Rojas de Boston (25-33).

División Central:

Guardianes de Cleveland (34-27) Medias Blancas de Chicago (32-28) Mellizos de Minnesota (28-33) Reales de Kansas City (23-37) Tigres de Detroit (23-38).

División Oeste:

Marineros de Seattle (32-29) Rangers de Texas (29-31) Atléticos de Oakland (28-31) Astros de Houston (27-34) Angelinos de Anaheim (23-38).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (40-20) Phillies de Philadelphia (30-29) Nacionales de Washington (31-30) Marlins de Miami (27-34). Mets de Nueva York (26-34).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (36-21) Cardenales de San Luis (31-27) Cachorros de Chicago (32-28) Piratas de Pittsburgh (32-28) Rojos de Cincinnati (30-29).

División Oeste: