MiLB: Leandro Cedeño dejado en libertad y ya perfila su futuro fuera de Estados Unidos

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Pese a dejar estadísticas sólidas en la presente temporada, Leandro Cedeño fue dejado en libertad por la organización de San Diego Padres luego de su paso por San Antonio en Ligas Menores, este miércoles 27 de mayo.

El poderoso inicialista, reconocido por su fuerza ofensiva y recientemente por su MVP con Navegantes del Magallanes en la final de la LVBP, no veía acción desde el pasado 15 de mayo, cuando abandonó un encuentro debido a una lesión no especificada. Su salida genera expectativa sobre cuál será el próximo destino de uno de los bateadores venezolanos con más poder en circuitos internacionales.

Aunque ahora es agente libre, todo apunta a que su futuro podría volver a estar ligado al béisbol asiático. La periodista Georgeny Pérez informó que Cedeño ya mantiene conversaciones avanzadas para concretar su regreso a Asia, un mercado donde dejó muy buenas impresiones durante las últimas temporadas.

Leando Cedeño apunta a Asia

Antes de firmar con los Padres, Cedeño militó en el béisbol japonés entre 2023 y 2025. Allí defendió los colores de los Orix Buffaloes y posteriormente de los Saitama Seibu Lions. Durante su experiencia en Japón acumuló 31 jonrones y 97 carreras impulsadas, además de registrar promedio ofensivo de .246 en 229 compromisos disputados, cifras que respaldan su valor como bateador de poder.

Su más reciente aparición en las menores ocurrió el 15 de mayo, fecha en la que sufrió la lesión que terminó frenando su actividad. El portal especializado MadFriars, encargado de seguir a los prospectos de San Diego, reportó que el venezolano salió de aquel compromiso por molestias físicas cuya gravedad nunca fue revelada oficialmente. El experimentado criollo dejó promedio al bate de .315, cuatro jonrones, 14 remolcadas, 28 hits, 14 anotaciones, .421 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .949 en 26 juegos.