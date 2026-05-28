MLB: Carlos Carrasco alcanza importante cifra de ponches de por vida

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Cuando de reinventarse se habla, Carlos Carrasco ya es un maestro y tras volver a Las Mayores en esta campaña 2026, a sus 39 años, cada presentación puede significar un escalón importante para él. En su reciente presentación, el experimentado derecho venezolano alcanzó un notable cifra de ponches propinados.

Los Bravos de Atlanta fueron blanqueados en la jornada de ayer por los Medias Rojas de Boston 8 carreras por 0 y aunque el "Cookie" también recibió carreras, tuvo una buena labor en términos generales.

Carlos Carrasco lanza cuatro innings ante Boston

Carrasco entró a lanzar en el quinto episodio con el choque parcialmente 6-0, en su trabajo completó cuatro episodios, en los cuales le conectaron cinco incogibles y recibió un par de carreras, una de ellas producto de un jonrón.

Cómo siempre, su comando estuvo bastante bien tras no conceder bases por bolas y logró hacer abanicar a dos contrarios, para alcanzar una cifra redonda.

Carlos Carrasco llega a una nueva cifra redonda de ponches

Con los dos chocolates que consiguió ante Medias Rojas, el "Cookie" llegó a la notable cifra de 1,700 bateadores abanicados durante su larga trayectoria en las Grandes Ligas, siendo un gran ejemplo de mucha constancia y superación, para seguir abriéndose camino entre los lanzadores venezolanos carreras destacadas en la MLB.

Tras su reciente labor, Carrasco dejó su porcentaje de carreras limpias en 2.45 en este torneo, aunado a cuatro ponches, un whip de 0.82 y aún no ha tenido decisiones (0-0) en 7.1 tramos con Atlanta.