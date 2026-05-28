MLB: Shohei Ohtani se labra una nueva victoria con su ofensiva y su pitheo

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Sí todavía quedaban dudas sobre el estado físico de Shohei Ohtani, luego del pelotazo en la muñeca que recibió en la jornada de ayer, el fenómeno japonés se encargó de aclarar en su primer turno de esta noche que se siente completamente bien tras volarse la barda central.

"Showtime" lideró su propia victoria con ese batazo, debido a que también se encargó de dominar a la ofensiva de Rockies de Colorado, siendo el lanzador abridor del encuentro que marcha 3 carreras por 1 en el último tercio a favor de los californianos.

Shohei Ohtani conecta un enorme cuadrangular

Ohtani empezó el duelo demostrándole a su compatriota Tomoyuki Sugano que él llevaría la batuta del compromiso, tras irse para la calle en su primer turno de la noche.

El fenómeno castigó una recta a 94 millas por hora, la cual devolvió a una distancia de 424 pies por todo el jardín central del Dodger Stadium, para poner adelante a los Dodgers de Los Angeles rápidamente.

Shohei Ohtani tiene otra actuación magistral

Sin embargo, su buena noche no se quedaba solamente allí, motivado a que después se encargó de dominar a los bates de Colorado durante seis episodios completos. En ese lapso, el nipón no toleró indiscutibles, pero el descontrol le pasó factura y aceptó una rayita. Shohei regaló cuatro boletos y propinó siete ponches.

Está nueva actuación fenomenal, le permitió a Shohei Ohtani poner su efectividad en 0.82 en el presente torneo, con 61 abanicados en 55.0 innings y su balance ahora se pondrá en 5-2 con su nuevo lauro.