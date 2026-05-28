MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada de las Grandes Ligas con unos resultados muy ajustados y tras culminar esos desafíos, es importante saber cómo se puso la tabla de posiciones en las distintas ligas.
En el Oeste de la Liga Americana, Marineros de Seattle le arrebató el liderato a los Atléticos de Oakland. Mientras que en la Liga Nacional, Cascabeles igualó a San Diego en el segundo puesto, igualmente en el Oeste.
Así están las posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (34-19)
- Yankees de Nueva York (34-22)
- Azulejos de Toronto (27-29)
- Orioles de Baltimore (26-30)
- Medias Rojas de Boston (23-31).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (33-25)
- Medias Blancas de Chicago (28-27)
- Mellizos de Minnesota (27-29)
- Reales de Kansas City (22-34)
- Tigres de Detroit (22-34).
División Oeste:
- Marineros de Seattle (28-29)
- Atléticos (27-29)
- Rangers de Texas (25-30)
- Astros de Houston (25-32)
- Angelinos de Anaheim (21-35).
Así están las posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (37-19)
- Phillies de Philadelphia (29-27)
- Nacionales de Washington (29-28)
- Marlins de Miami (26-31)
- Mets de Nueva York (23-33)
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (33-20)
- Cardenales de San Luis (29-25)
- Cachorros de Chicago (30-26)
- Rojos de Cincinnati (29-26)
- Piratas de Pittsburgh (29-27).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (36-20)
- Padres de San Diego (31-24)
- Cascabeles de Arizona (31-24)
- Gigantes de San Francisco (22-34)
- Rockies de Colorado (20-36).
