MLB: Así se jugará la jornada de este jueves, 28 de mayo

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Para este jueves, 28 de mayo, se disputará una nueva jornada del mejor beisbol del mundo y aunque la lista de juegos se verá reducida, igualmente hay duelos interesantes. Por ende, a continuación te mostraremos la cartelera.

Seis encuentros se llevarán a cabo en esta fecha, los cuales comenzarán desde la 1:10 p.m. (hora venezolana). El duelo más interesante, será el de Paul Skenes ante Colin Rea.

Juegos para hoy en la MLB:

- Angelinos de Anaheim (Grayson Rodríguez) vs Tigres de Detroit (Jack Flaherty) 1:10 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Kendry Rojas) vs Medias Blancas de Chicago (Davis Martin) 2:10 p m.

- Bravos de Atlanta (Chris Sale) vs Medias Rojas de Boston (Payton Tolle) 4:10 p.m.

- Azulejos de Toronto (Patrick Corbin) vs Orioles de Baltimore (Chris Bassitt) 6:35 p.m.

- Cachorros de Chicago (Colin Rea) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 6:40 p.m.

- Astros de Houston (Spencer Arrighetti) vs Rangers de Texas (Nathan Eovaldi) 8:05 p.m.