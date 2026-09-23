LVBP: ¡Buenas noticias para Leones! Norwith Gudiño se reporta a la pretemporada

Norwith Gudiño ya se reportó a los entrenamientos de pretemporada de los Leones del Caracas desde el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, incorporándose al grupo que trabaja de cara a la próxima campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La presencia del experimentado relevista representa una nueva pieza para el cuerpo de lanzadores durante esta etapa de preparación. El equipo seguirá desarrollando su pretemporada desde su recinto, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de la zafra, que está pautada para el martes 13 de octubre frente a Águilas del Zulia.

Norwith Gudiño: un fijo en el bullpen de los Leones

El lanzador se ha convertido en una pieza importante en el cuerpo de lanzadores de los melenudos en las últimas campañas, siendo una de las principales opciones que ha tenido la novena en momentos de tensión en los innings finales. De hecho, el diestro fue uno de los más rescatables en la decepcionante presentación del pitcheo capitalino en la pasada entrega, luciendo récord de tres victorias y dos derrotas, cuatro juegos salvados, 37 ponches, nueve holds, WHIP de 1.34 y una efectividad de 3.86 en 35.0 episodios laborados.

Al igual que en la pasada edición de la pelota criolla, el derecho podrá destacar desde los primeros días de la temporada, donde apunta a convertirse en el Setup de los capitalinos o hacer funciones de cerrador en la venidera zafra del béisbol venezolano.