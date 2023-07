MLB: Yuli Gurriel es una inspiración para Jorge Soler y los Marlins de Miami

El jardinero cubano, Jorge Soler ha tenido, sin dudas, una mitad de temporada increíble con los Marlins de Miami por algo fue llamado al Juego de Estrellas 2023 y gran parte de esto es por su compatriota, Yuli Gurriel a quien ve como un pilar dentro del camerino por su experiencia.

Miami contrato al cubano el año pasado para que fuera la bujía ofensiva pero las lesiones lo mermaron, es para este año donde está rindiendo sus frutos, es el tercer máximo jonronero de la Nacional con 23.

Soler tiene como compañero a uno de sus ídolos, y este es el también cubano, Gurriel al cual admira mucho y quien según el jardinero ha ayudado mucho para que los Marlins aspiren a un boleto de cara a la postemporada.

“Ha significado mucho para todos nosotros. Nos ha ayudado mucho por la experiencia que tiene. Todos lo escuchan incluyéndome a mí, es un tremendo pelotero, no parece que tiene esa edad el corre mejor que muchos, hace jugadas”, enfatizó Soler a TDUN Radio.

Jorge Soler drives in two and the Marlins lead the Cardinals 10-0 pic.twitter.com/gaIEpM5eRs