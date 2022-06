Miguel Cabrera con mucha elegancia iguala la grandiosa marca de Rod Carew (+Video)

Manuel Gil / @GilManuel29

Los Tigres de Detroit superaron a los Cascabeles de Arizona con marcador final de 6-3 en el segundo juego de la serie, así Detroit se hace con la superioridad en el Chase Field.

Se jugaba la parte alta del séptimo inning, dos outs en la pizarra y 1 bola con 2 strikes para el bateador de turno, un tal Miguel Cabrera.

El “Tigre Mayor” demuestra su facilidad para batear hacia todos los sectores del diamante y se va para la banda contraria con su imparable 3.053 en toda su carrera, empatando así el puesto 27 de Rod Carew en la lista de los bateadores con más hits en la historia de las Grandes Ligas.

Miguel Cabrera signed his jersey and gave it to fellow Venezuelan Gleyber Torres after the series 🔥 pic.twitter.com/QpfOvwXBLe