MLB: Astros se venga e iguala la serie en el Bronx (+VIDEO)

Humberto Gutiérrez

Esta noche, Astros de Houston, se vería las caras nuevamente contra, Yankees de Nueva York, en el segundo juego de la serie en el, Yankee Stadium, con 54.251 espectadores. El jardinero derecho, Kyle Tucker, empató el resultado global 1-1, de esta sucesión de cuatro juego en el terreno local de los del Bronx.

Los dirigidos por, Dusty Baker, disputaban un reñido encuentro iguales a cero en el pizarrón, hasta la parte alta de la sexta entrada. Tucker, se mediría ante el pitcher dominicano, Luis Saverino, tras un latigazo de 96 mph.

El nacido en el estado de Florida, impactó un batazo impulsor de tres carreras a 103 mph, con un ángulo de 30° y una distancia de 393 pies de altura, remolcando las únicas tres carreras del equipo de Houston.

El dorsal 30 de los Astros, registra 14 jonrones, 60 hits, 28 carreras, 48 impulsadas, promediando .262 de average, en 229 turnos a la goma.

GONE 💣



Kyle Tucker gives the Astros a 3-0 lead!



(via @LosAstros)pic.twitter.com/ctelbc1zRK