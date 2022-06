MLB: ¿A cuánto ascienden los salarios de los árbitros de Grandes Ligas?

Harold Capote Fernández

El pasado martes 21, en el duelo entre Azulejos de Toronto y Medias Blancas de Chicago, se pudo ver un desempeño realmente decepcionante por parte del árbitro principal, Doug Eddings, quien se mostró bastante errático al momento de sentenciar bolas y strikes; la molestia en los toleteros de ambos elencos fue más que evidente.

*NEW SEASON HIGH*



Umpire Doug Eddings missed a season high 29 calls in the #BlueJays #WhiteSox game for a correct call rate of 86.2%. This included 6 blown strikeouts. pic.twitter.com/UljFJn2I1A