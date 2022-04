Carlos Carrasco: Es completamente diferente este año (+Videos)

Carlos Carrasco aplaudió su guante con la mano derecha al salir del montículo del Citi Field. Los Mets de Nueva York estaban en las últimas etapas de un juego contra uno de los mejores equipos de la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco.

Este jueves por la tarde se llevan la victoria 6x2 para llevarse su cuarta serie consecutiva y convertirse en el primer club de las Grandes Ligas en alcanzar el doble dígito de victorias (10-4), acallando a los que todavía dudaban de su capacidad para hacerlo contra los mejores.

Dentro de todo esto, la declaración más significativa es la actuación del Cookie venezolano, que demostró durante 7.2 entradas que todavía puede ser una fuerza en un montículo de la MLB.

"Es bueno para todos tener un recordatorio", dijo el manager Buck Showalter.

En su actuación más dominante desde que se unió al conjunto de Queens, Carrasco retiró a 18 bateadores consecutivos desde la segunda hasta la séptima entrada. Cuando esa racha terminó por un error, el barquisimetano inmediatamente indujo una doble matanza para borrar al corredor de base.

Al salir para ese octavo tramo se convirtió en el primer abridor de los Mets este año en llegar a esas instancia, y estuvo a punto de completarla; fue necesario un jonrón solitario de Mike Yastrzemski con 2 outs para poner fin a su jornada.

Sin embargo, ni siquiera eso estropeó la tarde. Sólo permitió otros 3 hits y 1 carrera adicional, ponchando a 7.

"Ese es el Cookie que conozco", dijo el campocorto Francisco Lindor, quien vio a Carrasco ganar 60 juegos en sus mejores cuatro temporadas en Cleveland antes de venir con él en un intercambio a Nueva York en enero de 2021.

Cuando el venezolano finalmente se retiró del montículo, lo hizo en medio de una entusiasta ovación de una multitud matinal de 28.760 personas. La escena contrastaba con lo que experimentó el verano pasado, cuando se perdió los primeros cuatro meses debido a una distensión en el isquiotibial derecho, y luego luchó para inducir outs a su regreso.

The standing ovation for Carlos Carrasco at Citi Field this afternoon: pic.twitter.com/zwkdh05ED2