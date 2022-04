Una vez más MLB extiende licencia administrativa de Trevor Bauer

beisbol grandes ligas

Jueves 21| 5:47 pm





Grandes Ligas y el Sindicato de ugadores acordaron eSTE jueves extender la licencia de Trevor Bauer con los Dodgers de Los Ángeles hasta el 29 de abril, según una fuente de la liga.

La licencia había sido fijada para expirar mañana viernes, aunque en el ínterin Bauer había explorado si esa extensión había sido vinculante.

El serpentinero se ha perdido 105 partidos desde que la MLB lo puso de baja por primera vez en julio pasado. Podría pedir que ese tiempo se acreditara contra cualquier suspensión como parte de un acuerdo negociado, pero él ha mantenido que no ha hecho nada malo y no debería ser suspendido.

Ganador del premio Cy Young en 2020, Bauer fue absuelto en febrero de los cargos penales derivados de las acusaciones de agresión sexual presentadas contra él por una mujer el pasado mes de junio, pero todavía podría ser suspendido por el comisionado Rob Manfred si la MLB encuentra que violó la política de agresión sexual de la liga, que también podría diferir la disciplina al elenco azul.

Había indicios de que la decisión sobre una suspensión llegaría esta semana, y una decisión podría llegar antes de que expire el actual permiso del serpentinero. La liga y el Sindicato también podrían acordar extender la licencia de Bauer de nuevo.

Los Dodgers no han dicho públicamente si reintegrarían al escopetero después de una suspensión, o si lo harían si la liga no lo suspende. Los conocedores del beisbol no creen que Bauer regrese a los esquivadores.

Bauer originalmente se fue de licencia el 2 de julio del año pasado, varios días después de que una mujer de San Diego pidiera una orden de restricción contra él. La orden de alejamiento fue denegada posteriormente, y la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles se negó a presentar cargos penales.

El derecho ha negado haber actuado de forma incorrecta, alegando que él y la mujer mantuvieron relaciones sexuales duras y consentidas.

Bauer también solicitó al Departamento de Policía de Pasadena que le facilitara los registros de los teléfonos móviles de la mujer que, según sus abogados, demostrarían que la mujer tenía "un plan para buscar sexo duro con el fin de obtener posteriormente un beneficio". Sin embargo, esa petición fue denegada por un juez a principios de este mes.