Los problemas ofensivos envían a Gleyber Torres al banquillo de los Yankees

Jueves 21





Frederlin Castro | @fr3djcd

El miércoles por la noche Gleyber Torres se fue de 0 por 4 contra los Tigres, extendiendo su racha sin hits a 17 turnos. El jueves, también estuvo fuera de la alineación inicial para la final de la serie contra los Tigres en Comerica Park. Fue la segunda vez en tres juegos, ya que sus problemas y el infield cargado de gente lo están llevando a un tiempo de juego irregular.

El problema es que Torres no ha conseguido que funcione en las dos últimas temporadas. Después de un año de novato estelar, Torres tuvo una temporada de ruptura en el 2019, bateando un récord de carrera de 38 jonrones y bateando .278/.337/.535 con un OPS de .871. Ese poder fue suficiente para que los Yankees pasaran por alto sus problemas defensivos y avanzaran con Torres como su shortstop.

Gleyber Torres llega a la jornada de este jueves con cinco juegos seguidos en blanco. El miércoles falló cuatro veces y llegó a 17 turnos al hilo sin inatrapables. Su average cayó a .143 en un mal momento para las sequías, porque los #Yanquis.#mlbvenezuela #mlb #LVBP #Yankees pic.twitter.com/jiFhAXq3tB — Fanatico Play (@fanaticoplaybsb) April 21, 2022

Torres conectó 12 jonrones en las últimas dos temporadas.

En 2020, los Yankees y evaluadores de talento de otros equipos consideraron que Torres sólo se vio perjudicado por el hecho de que se presentó tras el cierre de los entrenamientos de primavera de la COVID-19 fuera de forma y eso le provocó una lesión en la pierna. El año pasado, en 127 partidos, Torres consiguió nueve jonrones y 51 carreras impulsadas. Tuvo una marca de .259/.331/.366 con un OPS de .697. También tuvo un máximo de 14 bases robadas en su carrera.

Pero su defensa era tan mala que los Yankees tuvieron que moverlo de nuevo a la segunda base y salir a buscar a Isiah Kiner-Falefa esta primavera. Y ahora los Yankees tienen a un DJ LeMahieu sano, al que le quedan cinco años en su contrato de 90 millones de dólares, que es mejor bateador y segunda base. LeMahieu está en una racha de siete juegos de bateo y batea .306.

En el final del juego el miércoles contra los Tigres en Comerica Park, Boone sintió que necesitaba jugar con el utility Marwin González, quien jugó por última vez el viernes por la noche, y no pudo mantener a LeMahieu fuera de la alineación.

"He querido meter a Marwin y darle un día", dijo Boone. "Así que, y obviamente DJ está en un tramo bastante bueno en este momento. Así que sí, me refiero a mezclar y combinar un poco. Pero yo no le daría demasiada importancia".