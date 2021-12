Rob Manfred anuncia cierre patronal en MLB

beisbol grandes ligas

Jueves 2





José Mendivil @FernandoUchi

El cierre patronal en las Grandes Ligas llegó, se espera que pueda solucionarse en 24 horas o que las negociones puedan extenderse por meses, todo esto por no llegar a un acuerdo la Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas (MLBPA).

Por estas razones el comisionado de MLB Rob Manfred envió un comunicado a los medios de comunicación y fanáticos en general en lo que explica la situación y resalta la importancia de iniciar la temporada del 2022 a tiempo.

Esta situación no se presentaba desde hace 26 años, fecha en la del Gran Paro de peloteros de Grandes Ligas. Este año una de las razones principales para que no se diera el acuerdo es la negativa del tope salarial por parte de los jugadores.

En base a esto, el Comisionado declaró, “Los Jugadores de béisbol no tienen limite salarial y no están sujetos a una longitud máxima o cantidad de dólares en los contratos garantizados que duran 10 o más años y que superan los 300 millones de dólares. No hemos propuesto que cambien estos fundamentos”.

A pesar, que en el mismo comunicado Manfred menciona, que el mercado actualmente está roto por las cifras expresadas en los contratos actuales de los peloteros.

En su escrito también destacó, la poca disposición del Sindicato de Jugadores en las negociaciones, “este cierre defensivo era necesario porque la visión de la asociación de jugadores para la MLB amenaza la capacidad de la mayoría de los equipos para ser competitivos” señaló, el Comisionado.

Rob, resaltó, que sigue siendo optimista y espera que ambas partes lleguen a un acuerdo en el menor tiempo posible por el bien del béisbol.