2-1. El dominicano Montas gana duelo a McCullers y Oakland rompe mala racha

beisbol grandes ligas

Jueves 8| 7:28 pm





EFE.

El abridor dominicano Frankie Montas tuvo un comienzo brillante y junto a un bateo oportuno lograron racimo de dos carreras en la primera entrada que fue todo lo que necesitaron los Atléticos de Oakland para vencer este jueves por 2-1 a los Astros en el Minute Maid Park de Houston.



Sin embargo, el manejador de los Atléticos, Bob Melvin, admitió tras concluir el partido que no le gustó ver como su equipo no tuvo la capacidad de conseguir más anotaciones y sufrió en la recta final del partido para asegurar el triunfo, que les evitó la barrida en tres encuentros.



Esta vez Montas y el bullpen de Oakland se aseguraron de que esas primeras carreras fueran suficientes.



El bateador designado Jed Lowrie y el primera base Matt Olson impulsaron una carrera cada uno para respaldar un fuerte comienzo de Montas en el duelo con el abridor de los Astros, Lance McCullers Jr. (6-2), que apenas sufrió la segunda derrota en lo que va de temporada.



McCullers Jr. había tenido nueve aperturas anteriores, desde el pasado 14 de abril, sin conocer la derrota con marca de 5-0, igualando su mayor cantidad de victorias consecutivas. Permitió dos carreras y siete imparables y ponchó a ocho bateadores rivales en siete entradas.



La victoria detuvo una racha de tres derrotas consecutivas de para Oakland (50-39) y puso fin a otra ganadora de seis de los Astros (54-34) que siguen líderes en la División Oeste de la Liga Americana.



Mientras que el equipo californiano ocupa el segundo lugar.



Montas (8-7), que admitió que se había sentido mejor que nunca en lo que va de temporada, abanicó 10 bateadores rivales mientras permitió cinco imparables y una carrera en 6 2/3 entradas para la victoria.



El abridor dominicano centró sus lanzamientos en el "splitter" que le funcionó a la maravilla con los bateadores de los Astros pensando que le llegaban bolas rápidas.



El relevista Jake Diekman permitió un hit en un noveno episodio sin anotaciones para su séptimo salvamento en 11 oportunidades.



Los Atléticos se lanzaron sobre McCullers temprano. El campocorto venezolano Elvis Andrus conectó un doble con un out en el primero y avanzó a la tercera con un lanzamiento descontrolado y anotó con un doble por regla de Olson.



Lowrie conectó sencillo con un roletazo al jardín central para anotar a Olson y poner el 2-0.



Los Astros tuvieron problemas para hacer mucho frente a Montas durante la mayor parte del día. Lograron solo tres sencillos en las primeras seis entradas, dos del primera base cubano Yuli Gurriel y uno del jardinero central Chas McCormick.



Montas había retirado siete en fila cuando el jardinero derecho Kyle Tucker conectó un doble al jardín derecho con dos "outs" en el séptimo.



Llegó a la tercera posición con un wild pitch. McCormick luego dobló en un roletazo que rodó por la línea del jardín izquierdo justo fuera del alcance del tercera base Matt Chapman en picada para enviar a Tucker a casa, persiguiendo a Montas.



El relevista venezolano Yusmeiro Petit retiró a su compatriota, el tercera base Abraham Toro, nacido en Canadá, para mantener el liderato.



El relevista Lou Trivino dio un pasaporte al bateador emergente Jason Castro para iniciar el octavo de Houston, pero retiró al segunda base venezolano José Altuve, al bateador designado Michael Brantley y al campocorto puertorriqueño Carlos Correa para finalizar la entrada.



A pesar de la derrota tanto McCullers Jr. como el resto de los peloteros de los Astros admitieron que siempre buscan la victoria, pero no se puede garantizar en cada partido, aunque si lograron hacer un gran béisbol.



"Cuando juegas un buen béisbol como lo hicimos este jueves ante los Atléticos, las cosas buenas seguirán llegando para el equipo", destacó McCullers Jr.



"Ahora a recuperar fuerzas y a pensar en la próxima serie ante los Yanquis (Nueva York) antes que llegue el descanso de la Semana de las Estrellas".