Willson Contreras despacha cuadrangular en No Hit No Run de Cachorros (+VIDEO y FOTOS)

beisbol grandes ligas

Viernes 25| 1:53 am





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

El dominio de los lanzadores en lo que llevamos de 2021 prosigue, así hayan aplicado recientemente las revisiones aleatorias a los serpentineros sospechosos de emplear sustancias no aprobadas.

Este jueves es histórico para el mejor beisbol del mundo pues el cuerpo de lanzallamas de los Cachorros de Chicago se combina para erigir el juego sin hits número 312 en la historia del máximo nivel, el 17mo en la trayectoria de esta franquicia así como el séptimo que se logra este año.

En primera instancia, el abridor de los oseznos, Zach Davies da los primeros pasos de esta obra, al cubrir la ruta por espacio de 6 entradas en las que a pesar de que cede 5 boletos, logra sacar los outs de importancia a los que agrega 4 ponches.

Por su parte, los relevistas Ryan Tepera (1 BB), Andrew Chafin (1 BB) y Craig Kimbrel (1 BB con un abanicado) retiran una entrada cada uno para terminar de dar forma a una de las esculturas más esplendorosas que puede ofrecer el Rey de los Deportes.

El camino a la gloria, desde el aspecto ofensivo, comienza a ser asegurado con cuadrangular de Javier Báez (17) en el primer tramo; igualmente el venezolano Willson Contreras deja su huella en la gesta al despachar también tablazo de cuatro esquinas (su número 13) para remolcar par de rayitas.

Asimismo, Jake Marisnick con sencillo suma la cuarta anotación.

En este duelo los bateadores de los Dodgers, a pesar de sacar hasta 8 pasaportes, no encuentran la fórmula y abanican la brisa en 7 oportunidades: 2 veces Cody Bellinger y una vez Chris Taylor, Albert Pujols, Austin Barnes, Walker Buehler y Will Smith con el out final.

Cachorros se impone 4x0.

Respecto al accionar criollo, para Chicago Contreras termina de 4-1 con dos remolques y una anotada (.238); Rafael “Balita” Ortega de 3-0 con abanicado (.200).