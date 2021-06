'AstroBoy' la botó y Astros ganó a Toronto

Isaac Rengifo Carrero / @iscarrero

El venezolano José Añtuve de los Astros de Houston llegó a la cifra de nueve cuadrangulares en la temporada 2021 de las Grandes Ligas durante el duelo ante Azulejos de Toronto, en lo que fue una nueva victoria de la nave tejana.

‘AstroBoy’ en el primer turno del encuentro la sacó con dirección a las gradas para la ventaja tempranera de su novena. Fue victoria por 6-3 en el diamante del Sahlen Field.

En la campaña, Altuve promedia con el madero .302. Con el nuevo vuelacercas llegó también a 142 de por vida dentro de la Gran Carpa y a los 1.670 inatrapables.

El lanzador venezolano Luis García se apuntó la victoria tras una sólida presentación de seis entradas completas donde le anotaron una carrera limpia y abanicó a ocho contrarios.

