Nacionales comenzarán nueva temporada el martes en duelo frente Bravos

Los Nacionales de Washington comenzarán su temporada regular 2021 el martes ante los Atlanta Braves en Nationals Park, de acuerdo a la información ofrecida por las Grandes Ligas, después de que sus primeros cuatro partidos fueron pospuestos debido a un contagio por coronavirus.



De acuerdo a las Grandes Ligas, "la ronda más reciente de resultados de pruebas del personal de los Nacionales no incluyó nuevos positivos".



Por lo tanto, todo el personal elegible podrá participar en las actividades del equipo a partir del lunes.



Washington aún no debutó en la actual campaña. Su primera serie programada, de tres partidos ante los Mets de Nueva York, y que debía jugarse desde el jueves pasado, fue aplazada, así como el duelo de este lunes ante los Bravos.



Al menos cuatro peloteros de los Nacionales dieron positivo por Covid-19 la semana pasada y están aislados, mientras que un total de siete están ahora en cuarentena una vez que el rastreo de contactos determinó que pudieron haber estado expuestos al virus.



El gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, señaló que ninguno de los 11 jugadores, de los cuales la mayoría debían estar en el plantilla del Día Inaugural, estarían disponibles para el partido del lunes de haberse celebrado ese encuentro.



Rizzo no ha identificado públicamente a ningún jugador involucrado o a los dos miembros del staff que también fueron puestos en cuarentena por posible exposición al virus.



Las Grandes Ligas indicaron que informarían sobre la reprogramación de los partidos aplazados cuando ésta esté disponible. / EFE