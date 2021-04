Lindor feliz con contrato multimillonario; Correa quiere ser el siguiente

beisbol grandes ligas

Las Grandes Ligas tuvieron de protagonismo de los peloteros latinoamericanos después de que los puertorriqueños, Francisco Lindor firmase un nuevo contrato multimillonario con los Mets, y Carlos Correa anunciase que va a seguir sus pasos como agente libre.



Lindor firmó un nuevo contrato de 341 millones de dólares por 10 temporadas.



Los Mets adquirieron a Lindor durante el invierno tras un traspaso con los Indios de Cleveland, que no pudieron negociar un acuerdo a largo plazo con su jugador franquicia. Nueva York sabía que podía irse como agente libre al terminar la temporada, pero confiaban atarlo antes.



Lindor, de 27 años, había asegurado que no continuaría las conversaciones después de que se iniciase la temporada, pero incluso con el reloj avanzando hacia la medianoche del miércoles se mantuvo confiado en que encontrarían un punto medio.



"Sabía que algo iba a suceder", indicó. "Sólo era cuestión de encontrar ese punto medio".



El acuerdo cumple con la promesa del nuevo dueño Steve Cohen, quien aseguró que los Mets van en serio y cuentan con el dinero para respaldarlo. El contrato de Lindor supera los 138 millones en ocho años de David Wright, que era el más largo en la historia del club.



Cohen y Lindor habían cenado juntos el fin de semana y Lindor fue franco. El jugador confirmó los informes de prensa de que pidieron 385 millones por 12 años, pero aseguró que "no era algo definitivo" y que la reunión estableció la última fase de la negociación.



"Se trata de ganar, y yo creo que todos hemos ganado con esto", afirmó Lindor. "Ambas partes están contentas".



Dos veces ganador del Guante de Oro en seis temporadas, Lindor batea para .285 en su carrera, promediando 29 cuadrangulares, 86 remolcadas y 21 bases robadas por temporada.



Será el contrato más jugoso en la historia de las mayores para un torpedero, por encima de los 340 millones y 14 años que Tatis firmó con los Padres.



"Tatis es un tremendo pelotero", destacó Lindor. "Le dieron un magnífico contrato, pero son acuerdos diferentes. Fue un acuerdo completamente diferente. Me puso muy feliz cuando mi agente me llamó y dijo '341'".



Lindor contó que sus colegas Correa (Houston Astros) y Javier Báez (Chicago Cachorros) estuvieron entre las muchas personas que le felicitaron por el contrato.



Precisamente Correa y Báez podrán declararse agentes libres tras esta temporada, y Lindor reconoció que una rivalidad amistosa entre el trío de boricuas al procurar contratos a largo plazo.



"Espero que hagan lo suyo y reciban más que yo", agregó Lidor.



Eso es lo espera Correa, quien desde Oakland, donde jugó el partido del día inaugural con los Astros frente a los Atléticos, negó haber negociado seriamente un convenio de largo plazo con el equipo tejano y quiere buscar mejores opciones económicas en el mercado de los agentes libres.



"No estuvimos ni cerca. No hubo en realidad negociaciones", declaro Correa antes que los Astros venciesen de visitantes 1-8 a los Atléticos. "Es otro año con los Astros. Jugaré, daré lo mejor que tengo y trataré de conseguir otro campeonato para Houston".



La pasada semana, Correa dijo que rechazó una oferta por seis años y 120 millones de dólares y el jueves reveló que había dejado pasar también una oferta por cinco años y 125 millones de dólares.



Correa, que piensa seguir el proceso de Lindor, dijo que se sintió feliz por lo que había conseguido su compatriota ya que era un "gran contrato" que se merecía y lo que era más importante que elevó el mercado para los campocortos que le siguen.



El torpedero de 26 años, sin llegar a un acuerdo con los Astros, ahora devengará 11,3 millones de dólares en la presente campaña y luego buscará el contrato "soñado" como agente libre.

