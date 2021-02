Avisaíl llegó al campo en buen estado físico

FREDERLIN CASTRO / @fr3djcd

El jardinero venezolano Avisaíl García se reportó al campamento de los Cerveceros de Milwaukee en buen estado de forma. Unas 30 libras menos de peso que a finales de la temporada pasada. Según le dijo el propio García a Sophía Minnaert, la reportera de campo del circuito de televisión de los Cerveceros, perdió todo ese peso gracias a una dieta enfocada en eliminar el consumo de sal y azúcar durante la semana.

La buena noticia para García, quien regresará al jardín derecho esta temporada con la vuelta de Lorenzon Cain, es que no siente que haya perdido nada de fuerza. “No sé el número exacto. Ha perdido un número significativo de libras, no hay dudas”, dijo el manager de Milwaukee, Craig Counsell.

“Cuando pierdes tanto peso, es algo nuevo para ti, así que pienso que Avisaíl va a tener que correr un poco, ver cómo se siente. Él dice que se siente de maravilla. Eso es probablemente lo más importante, y está orgulloso. Es importante para él. Trabajó bien duro en eso. Pienso que será algo bueno para él”, siguió el piloto.

A bounce-back candidate in the best shape of his life?



According to @SophiaMinnaert, that's the case with Avisail Garcia.#Brewers #ThisIsMyCrew https://t.co/Y1VvaaiEo1