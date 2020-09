VÍDEO: Pete Alonso definió el último Yanquis-Mets de la campaña

NUEVA YORK. Pete Alonso bateó un jonrón de dos carreras en el comienzo del décimo inning, y los Mets de Nueva York remontaron para imponerse 9-7 a los Yanquis el jueves, en el último juego de la Serie del Subway en esta campaña.

Los Mets se recuperaron de déficits de 4-0 y 7-4 en el Citi Field para dividir honores en la serie de seis encuentros, de los cuales, todos se disputaron en en los últimos seis días.

J.D. Davis obligó a los innings extra al encontrar un pitcheo del cerrador cubano de los Yanquis, Aroldis Chapman, para conseguir un jonrón, un lanzamiento después de que el corredor emergente Billy Hamilton fue retirado en un intento de robarse la intermedia.

Luego, Alonso encontró el segundo pitcheo que le ofreció el dominicano Albert Abreu (0-1) y envió la pelota a los asientos del jardín izquierdo. Nunca antes, Alonso había conectado un cuadrangular que significara el final de un encuentro.

Alonso levantó los brazos y miró al dugout, de donde salieron los Mets para celebrar, en la tarde en que la franquicia rindió homenaje a su legendario pelotero Tom Seaver, cuyo deceso se anunció el miércoles.

El puertorriqueño Edwin Díaz (2-1) laboró dos innings y enfrentó apenas a dos bateadores en el décimo capítulo.

Por los Yanquis, el colombiano Gio Urshela de 3-2 con una anotada y una empujada.

Por los Mets, el dominicano Amed Rosario de 4-3 con una anotada y tres impulsadas. Los venezolanos Robinson Chirinos de 2-1, Luis Guillorme de 1-0, Wilson Ramos de 1-0. / AP

Pete Not Peter with a walk off 2-run-tape measure shot! #lgm #petealonso #yankees pic.twitter.com/UdC8OhdPEI