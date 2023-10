LIDOM: Esto dice Yermín Mercedes en su primer año con los Toros y su etapa con Chicago en la MLB (+Video)

Bastante positivo ha sido el desempeño de Yermín Mercedes en los primeros 7 juegos de los Toros del Este en la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (LIDOM), así se refleja en sus números: .276 de average, .344 en porcentaje de embasado, .379 de slugging, .723 de OPS, en 29 turnos ha conseguido 8 imparables, 3 dobles, 4 anotadas, 4 remolcadas, 3 bases robadas y 6 ponches.

Sobre este excelente inicio habló para el canal Youtube, elPadiTV:

“Nos hemos mantenido trabajando fuerte y esto ha dado resultados, esa ha sido la clave”, consideró.

Desde que comenzó su carrera profesional en 2011, el nativo de La Romana en distintos circuitos y categorías ha jugado principalmente en la receptoría, 391 partidos, siendo la inicial la segunda posición donde más se ha desempeñado, 111 compromisos; en lo que va de temporada 2023/2024 con los Toros ha jugado como primera base y aquí no se siente ajeno ni nada por el estilo:

“Siempre me he destacado en esa posición, también en el outfield, en tercera base. Cuando me ponían a catchear no era lo mismo pero siempre me he sentido bien en las bases que he jugado”, explicó.

En su etapa de 3 años en las Grandes Ligas, Yermín Francisco acumuló más tiempo de servicio con los Medias Blancas de Chicago, donde caló su apodo del “Yerminator” y más arraigo tuvo su personalidad que conllevó al nombramiento de una hamburguesa en su honor:

“Una experiencia muy bonita, esa comunidad en Chicago me hizo esa hamburguesa, me sentí bien porque dije 'guao no me imaginaba que esto me iba a pasar', Gracias a Dios ocurrió en el momento indicado. Me siento satisfecho con esa oportunidad que me dio esa comunidad”.

Para Mercedes su trayecto en la LIDOM arrancó con el uniforme de los Tigres del Licey por allá en el torneo 2014/2015; con los azules permaneció hasta hace par de años siendo esta su primera incursión con los Toros del Este, elenco al que aterrizó como agente libre; a los felinos los enfrentó por vez primera el pasado miércoles y habló sobre posibles sentimientos revanchistas:

“Nada que ver, somos profesionales, ese es nuestro trabajo, que Dios ponga a cada quien a hacer su trabajo, que cada pelotero ponga su granito de arena y nos sentimos orgullosos, nos sentimos bien cuando cada uno de nosotros aportamos algo a la causa para darle la oportunidad a nuestro equipo de ganar”.

Durante su etapa con el Licey, Mercedes compartió con Juan Francisco, hombre de dilatada trayectoria en la isla merenguera y ahora se reencuentran en los Toros:

“Es un veterano, con gran experiencia en la Liga, es un tipo de persona que nos ayuda mucho a los más jóvenes y él aporta mucho a la causa, siempre está ahí con nosotros, le da la oportunidad a los jóvenes de conversar con él. Es una bonita experiencia tenerlo con nosotros”, definió.