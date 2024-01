NBA: ¡Todavía tiene que demostrar! Esto fue lo que dijo una leyenda de la NBA sobre el rendimiento de Joel Embiid en postemporada

Una de las críticas constantes hacia Joel Embiid durante los últimos años es que, durante los Playoffs, su nivel de juego disminuye y no logra llevar a Philadelphia 76ers hacia una final. En las últimas campañas, el conjunto dirigido por Nick Nurse no ha logrado pasar de las Semifinales de Conferencia y ese ha sido el techo del camerunés en la postemporada.

En la pasada zafra, Embiid obtuvo el premio al Jugador Más Valioso de la campaña regular, pero su conjunto cayó en la segunda ronda frente a Boston Celtics en siete compromisos y, luego de la derrota, el pívot declaró que él y su ex compañero James Harden necesitaban más ayuda para poder ganar. Esto no cayó muy bien entre los seguidores del equipo y fue bombardeado en redes sociales sobre sus declaraciones.

En esta temporada, el centro de Philadelphia es candidato a repetir como mejor jugador de la zafra y es el máximo anotador con 34.6 puntos de promedio por noche. Siin embargo, una leyenda de la NBA habló sobre esto y destacó que Embiid debe ganarse el respeto de todos al lograr mejorar su rendimiento en los Playoffs.

Embiid no tiene el respeto de "Shaq"

En su podcast, The Big Podcast, Shaquille O'Neal dijo que le dará su respeto a Embiid cuando él demuestre que está hecho para ganar en la postemporada. "Se lo daré a él como Kareem (Abdul-Jabbar) me lo dio a mí y él debería tomarlo tan irrespetuosamente como yo lo hice. Yo estaba promediando grandes números con Los Ángeles, pero seguíamos siendo barridos como 'Okay, Shaq, estás haciendo eso en la temporada regular, ¿y en os playoffs?. Le preguntaron a Kareem, '¿qué opinas de Shaq?' y Kareem dice, 'Bueno, él no ha ganado ningún campeonato aún', Entonces, ese es mi mensaje para el señor Embiid", dijo el ex jugador de Orlando Magic.

"Como, ya sabemos lo que puedes hacer, pero ¿puedes hacerlo en el gran baile? ¿Puedes conseguir el número en el gran baile, llevarlo a casa y cerrar el trato?", cuestionó "Shaq" sobre si Embiid tendrá la capacidad de llevar a su equipo a la final y ganarla, como lo hizo Nikola Jokic en la pasada campaña.