NBA: ¿Cuándo le diagnosticaron VIH a Magic Johnson?

Mucho se ha hablado de los problemas que los jugadores de la NBA han enfrentado a lo largo de sus carreras, algunos suelen ponerle fin por las terribles decisiones o situaciones que perjudican su trabajo, uno de ellos y posiblemente el más recordado es Magic Johnson, cuando fue diagnosticado de VIH.

Magic Johnson puso fin a su carrera

Dicho diagnóstico se dio a conocer el 7 de noviembre de 1991, cuando aún tenía un talento excepcional para dominar la NBA, Earvin Magic Johnson revela públicamente que padece VIH, poniendo una fuerte pausa a su carrera que más tarde terminaría por culminarla.

La noticia causó un gran impacto en el mundo del deporte. La sorpresa fue inmediata y profunda, ya que fue el primer deportista de élite que admite abiertamente ser seropositivo. Lo hace en un momento en el que aún no existen los tratamientos antirretrovirales que cambiarían el curso de la enfermedad, los cuales no llegarían hasta 1996. Además, el pronóstico del VIH es muy desalentador. Para ponerlo en contexto, Freddy Mercury, líder de Queen, fallece ese mismo mes y por la misma causa. En 1994, el sida se convierte en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 25 a 44 años.

Una carrera exitosa con un final inesperado

"Jugué contra los mejores de los mejores, como Michael Jordan y Larry Bird. Siempre pensé que eso había sido lo más difícil de mi vida. Pero el momento más duro fue viajar a casa y contarle a mi esposa Cooke que tenía VIH", recuerda hoy, a sus 62 años. Durante la conferencia de prensa del 7 de noviembre, el deportista anunció que se convertiría en un vocero y un modelo a seguir para la enfermedad. "Quiero que los jóvenes comprendan la importancia de practicar sexo seguro. A veces, somos un poco ingenuos al respecto y creemos que nunca nos pasará a nosotros. Pensamos que solo le sucede a otras personas. Pero me ha ocurrido a mí y voy a enfrentarlo. Mi vida continuará", declaró en ese entonces. Según se cuenta en el libro "When the Game was ours", escrito en colaboración por ambos, Larry Bird, amigo y gran rival de Magic Johnson y estrella de los Celtics de Boston, fue el primero en pensar: "Dios mío, Magic va a morir". Johnson se retira de inmediato, aunque al año siguiente participa en los Juegos Olímpicos de Barcelona y se lleva la medalla de oro con el legendario Dream Team, el mejor equipo de baloncesto jamás reunido.

Pero nada de eso ocurre: Magic Johnson no muere. "Nunca pensé que iba a morir, no estaba destinado a eso. Siempre fui un luchador. La medicina hizo su parte, yo hice la mía y Dios hizo la suya", subrayó en una entrevista a finales del 2021. Aquí está ahora, treinta años después, para contarlo: es uno de los supervivientes más conocidos del VIH. A lo largo de todo este tiempo, ha sido uno de los principales impulsores en la lucha contra el sida y el VIH en el mundo.

Su anuncio y su forma de enfrentar la enfermedad han sido sumamente importantes en todos estos años, no solo para combatir la enfermedad en sí, sino también para romper el tabú y los prejuicios que eran tan fuertes en 1991.