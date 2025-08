La leyenda del boxeo Evander Holyfield inspiró a jóvenes venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Rodeado de jóvenes talentos y en un ambiente vibrante, el único cuatro veces campeón mundial de los pesos pesados compartió un poderoso mensaje de disciplina, perseverancia y esperanza, recordando que su propio camino hacia la gloria comenzó en un lugar similar.

El exboxeador, quien superó el récord de su ídolo Muhammad Ali, fue recibido con entusiasmo. Al tomar la palabra, Holyfield se mostró visiblemente conmovido y recordó sus propios orígenes humildes. “Es un honor estar aquí hoy”, comenzó, “y lo más importante de estar aquí es que yo también empecé en el Boys Club cuando tenía ocho años. Mi entrenador me dijo: ‘Puedes ser como Muhammad Ali’. Yo le respondí: ‘Solo tengo ocho años’. Y él me dijo: ‘No siempre tendrás ocho años’”.

Con una sonrisa, Holyfield rememoró cómo esa primera conversación sentó las bases para su carrera. “Todo empezó en el Boys Club. Y por eso, lo más importante de estar aquí hoy es que estamos ayudando a los chicos, porque así fue como yo me convertí en quien soy”.



El campeón confesó que su infancia fue difícil. “Era muy pobre. La gente me decía todo el tiempo que no sería nada”. Holyfield relató que, en silencio, se esforzaba y se apoyaba en el club de jóvenes que le brindó una oportunidad, de la misma forma que el Gimnasio Vertical El Dorado lo está haciendo con la comunidad de Caracas. “Si no fuera por el Boys Club, nunca habría sido la persona que soy”, afirmó.

El “Real Deal” no ocultó las dificultades de su trayectoria. “No gané todas mis peleas cuando era niño. Pero una cosa que sí supe es que nunca me rendí”. Esta fue la lección central de su discurso: la importancia de no abandonar los sueños. “Mi entrenador me decía: ‘Tienes que trabajar más que tu oponente’. Y la clave, cuando eres joven, es rodearte de la gente correcta”.

Holyfield compartió sus “tres cosas” para el éxito, que aplicó durante toda su carrera:

-Escuchar y seguir las indicaciones.

-No rendirse nunca.

-Trabajar más duro que nadie.

“Nunca dejes que nadie trabaje más que tú. Yo siempre estaba en forma porque nunca di nada por sentado”, explicó. “Sabía que ser el mejor es lo que haces todos los días en casa. ¿Entrenas duro? ¿Entrenas más que los demás? ¿Trabajas más que los demás?”.

El ex campeón de los pesos pesados enfatizó la importancia de la disciplina diaria, el sacrificio y la constancia. “Nunca falté a un entrenamiento, porque eso es casi como rendirse. Siempre corría, siempre hacía las cosas que no sabía hacer”.

Finalmente, Evander Holyfield se despidió con un mensaje claro para los jóvenes venezolanos, a quienes les dejó un legado más valioso que cualquier trofeo: “Escuchen, sigan las instrucciones y, lo más importante, no se rindan. Entonces serán la persona que querían ser”.

Con su visita, Holyfield no solo trajo su nombre y su legado al Gimnasio Vertical El Dorado, sino que dejó una motivación palpable, un recordatorio de que con esfuerzo, perseverancia y el apoyo correcto, cualquier joven puede alcanzar su máximo potencial, sin importar de dónde venga.