LeBron se molestó por los pocos votos recibidos para el MVP

NBA

Sábado 19| 10:45 pm







El criterio ha cambiado en todos estos años"

Tras un triunfo arrollador de Lakers de Los Ángeles sobre Nuggets de Denver por 126-114 el pasado viernes en el primer partido de las Finales de la Conferencia Oeste de los Playoffs 2020, en un encuentro que demostró todo el potencial del equipo angelino, LeBron James terminó llevando la atención a otro lado en la rueda de prensa. Al premio de MVP que, horas antes del encuentro, se anunció que tuvo como ganador por segunda vez consecutiva al griego Giannis Antetokounmpo de Bucks de Milwaukee, equipo eliminado en la ronda anterior a expensas del Heat de Miami.

LeBron, más allá de su felicidad por la amplia victoria de su equipo en un partido en el que terminó con 15 puntos, 12 asistencias y 6 rebotes en 31 minutos en cancha, parecía que se había quedado con la cabeza en lo ocurrido por la tarde. No enojado por perder la votación en si, sino por la forma: fue segundo con apenas 16 votos de primer lugar, contra 85 que tuvo Antetokounmpo.

"Me enojó, esa es mi respuesta verdadera", contestó ante la pregunta sobre su reacción al enterarse del premio de Giannis, explicando luego: "Me enojó porque de 101 votos solamente obtuve 16 votos de primer puesto. Eso me enojó más que nada. No digo que el ganador no lo merecía o nada por el estilo, pero eso me enojó. Terminé segundo muchas veces en mi carrera, sea para campeonatos o ahora ya cuatro veces para el MVP. Hay cosas que están fuera de mis manos, cosas que no se controlan, pero me enojó".

Al ser consultado sobre si opina que el premio realmente premia al jugador más valioso, James contestó: "No lo sé. No voy a sentarme aquí y hablar sobre cuál debería ser el criterio o cuál es. Ha cambiado en todos estos años en los que estuve en la liga, eso lo sé. A veces es para el mejor jugador en el mejor equipo, a veces es para el jugador con las mejores estadísticas..". | NBA.ES