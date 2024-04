SPB: ¡Fuerza en la pintura! Cocodrilos de Caracas presentó nuevo refuerzo criollo para la temporada 2024

Cocodrilos de Caracas es uno de los conjuntos de mayor tradición en el baloncesto venezolano. En su palmarés posee seis títulos y quiere volver a esa época gloriosa, en la que hizo del Parque Naciones Unidas, mejor conocido como PNU, un recinto en el que se acostumbraba a festejar victorias.

La idea de la entidad capitalina es reforzar su núcleo criollo con jugadores jóvenes. Para muestra de esa tónica están las incorporaciones de Franger Pirela y Keiver Marcano, ambos con experiencia en el exterior y en la Selección Nacional.

Así que para seguir fortaleciendo ese aspecto y blindar el futuro de la organización, Cocodrilos decidió firmar al ala-pívot Johandryt Mendoza, de 25 años. Con sus 2.01 metros de estatura buscará aportar en el juego interno para la venidera temporada 2024 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), la cual comenzará el próximo 1 de mayo.

Johandry Mendoza buscará consolidarse con Cocodrilos de Caracas

"Traigo una mentalidad ganadora, con la intención de aportar lo mejor de mi juego al equipo, estoy agradecido con la organización Cocodrilos de Caracas por darme la oportunidad y confianza de vestir la camiseta de una gran franquicia", dijo Mendoza en un comunicado de prensa ofrecido por la organización caraqueña.

Además, habló sobre el aprendizaje adquirido durante su experiencia en Europa, específicamente España, donde milita en la actualidad: “Es una gran oportunidad de estar aquí en Europa, para aprender, desarrollar más mi juego, sobre todo me he dedicado a mejorar mi defensa por lo que he estado concentrado en esa faceta del juego sin descuidar la ofensiva", comentó el jugador.

Mendoza participó en la temporada 2023 de la SPB con Marinos de Anzoátegui, ahora Oriente. Allí jugó 26 partidos, 21 como titular, con promedio de 6.2 puntos y 5.2 rebotes.