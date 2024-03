Cuerpo técnico de la selección nacional se manifiesta ante la polémica en la SPB

Iván García, entrenador de Héroes de Falcón y de la Selección Nacional U18 de Venezuela, manifestó su posición con respecto al tema que ha estado en boga en las últimas semanas en el baloncesto profesional criollo: la cantidad de importados por equipo.

“Los cinco importados afectan mucho. Tenemos una liga muy especial en cuanto a condiciones. No hay descenso y ascenso, no hay filiales de los equipos. Tranca el proceso de formación del jugador venezolano hasta la U23”.

Además, señaló que se debe mejorar la planificación del torneo profesional venezolano para que los jóvenes empiecen a tener más impacto en cada uno de los equipos.

“Un jugador de 23 años no puede ser novato. Hay muchísimo talento, pero no está trabajado. Necesitamos ser escuchados todos. Tenemos el biótico del jugador para dar un salto de calidad, pero el proceso de jugar en ligas como la SPB es complicado y los jóvenes se ven afectados”.

El impacto negativo en categorías formativas

“Necesitamos crear nuestra identidad de juego, no solamente basados en correr. El sueño de todos es el Mundial FIBA U19, pero no desconocemos que damos mucha ventaja al no tener estabilidad a nivel de liga profesional. Estos chicos deberían tener ese roce con jugadores profesionales y no lo tienen”, declaró García.

¿Son vitales los extranjeros?

Iván García, ganador del premio a Entrenador Revelación de la Superliga 2021, mencionó que él no considera a los importados vitales, pero sí un complemento al núcleo criollo.

“El jugador importado cree que debe bajarse del avión y anotar o defender su trabajo noche a noche. Los extranjeros son un complemento y no una necesidad. Necesitamos darle protagonismo al jugador venezolano. Ellos son los que van a hacer importantes a las organizaciones. Los extranjeros vienen a aportar”.

¿Entrenadores importados?

Otro de los casos más comunes en el baloncesto venezolano es una gran cantidad de entrenadores extranjeros dirigiendo a los equipos de la SPB. En la última zafra, más de 10 equipos tuvieron “importados” en el puesto de coach principal.

“Uno de los trabajos a profundizar es que tenemos que cuidar al entrenador venezolano, formarlos y seguir. Pero no hay puestos de trabajo. La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) está haciendo algo muy bueno, que es darle la oportunidad de aprender y crecer dentro de la profesión, pero luego no hay tantos lugares para trabajar en el profesionalismo”.

Eso sí, explicó que también entiende por una parte a las organizaciones en cuanto a la apuesta por extranjeros como entrenadores, puesto que “no convences sin victorias”.