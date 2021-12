Qué opciones tienen los equipos de clasificar a postemporada de la Copa Superliga

Baloncesto Venezolano

Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

La Copa Superliga entra en la fase final de su temporada regular, solo 4 partidos restan del grupo A (Parque Miranda) y aún quedan dos cupos para acceder a postemporada, dos boletos por los que pelean los 5 equipos: Trotamundos de Carabobo, Héroes de Falcón, Diablos de Miranda, Taurinos de Aragua y Llaneros de Guárico.

Todos los equipos mantienen chances de clasificación, algunos como Trotamundos y Héroes tienen mayores opciones de clasificación; Diablos y Taurinos por su parte están mucho más complicados. Mientras que Llaneros, también tienen posibilidades, pero deberán apostar al milagro. Varias combinaciones posibles que a continuación explicaremos más detalladamente.

Trotamundos de Carabobo

Los carabobeños dirigidos por Hermis “Chino” Peñaloza, tienen varias opciones de clasificarse. La opción más sencilla es ganando su compromiso ante Héroes de Falcón de hoy a las 2:00 P.M., de ser así terminaría tercero en la tabla sin importar otros resultados.

En caso de perder aún mantiene opciones. Si cae ante Héroes; y Diablos y Llaneros no ganan todo lo que les resta por jugar, entonces los carabobeños clasifican cuartos.

Si el caso es que Trotamundos pierde y Llaneros gana sus dos partidos y Diablos pierde ante Spartans, o viceversa, es decir, Diablos gane a Spartans y Llaneros no gane sus dos partidos; entonces: Trotamundos, Héroes y el equipo que cumpla con la premisa anterior definirían todo en una tabla múltiple.

Por último si lo que ocurre es que Trotamundos pierde y Llaneros gana sus dos partidos y Diablos hace lo propio ante Spartans hoy a las 7:30 P.M.; entonces todo se definiría en una tabla múltiple en la que entrarían: Llaneros, Diablos, Héroes y Trotamundos.

Héroes de Falcón

El equipo de Nelson “Kako” Solorzano viene por la Heroica, cuatro triunfos al hilo mantienen a los de Falcón con chances de clasificar. Una de ellas es venciendo a Trotamundos en su partido de las 2:00 P.M. y que Llaneros y Taurinos pierdan sus compromisos. Esto les garantiza a los falconianos acabar terceros.

En caso de ganar a Trotamundos y que Llaneros gane sus dos partidos y Diablos pierda ante Spartans, o viceversa, es decir, Diablos gane a Spartans y Llaneros no gane sus dos partidos; entonces: Héroes, Trotamundos y el equipo que cumpla con la premisa anterior definirían todo en una tabla múltiple.

Pero incluso perdiendo Héroes tiene opciones. Si Héroes cae ante Trotamundos; Diablos pierde con Spartans y Llaneros gana a Taurinos, pero pierde con Cocodrilos, se define por tabla múltiple entre Héroes, Llaneros y Diablos. Pero si Llaneros pierde con Taurinos y gana a Cocodrilos, entonces la tabla también incluiría a Taurinos. Y si Llaneros pierde ambos, entonces la tabla solo sería Héroes, Diablos y Taurinos.

Diablos de Miranda

Los de Manuel “Chente” Echezuría la tienen más difícil, ya que aún ganando hoy no dependen de ellos mismos. Para clasificar deben ganar y ligar que Héroes no gane a Trotamundos de ser así Diablos clasifica en la cuarta plaza, sin importar el récord de Llaneros (ya que les ganaron la serie particular).

En caso de perder tienen una ligera oportunidad de pasar; que Héroes también caiga y que Llaneros tenga récord de 1-1. Si Llaneros le gana a Taurinos irían a una tabla múltiple: Héroes, Diablos y Llaneros. Si Llaneros cae ante Taurinos, pero gana a los saurios, entonces habría una tabla múltiple con: Taurinos, Héroes, Diablos y Llaneros.

Taurinos de Aragua

El equipo de Guillermo Vecchio también la tiene bastante compleja, deberán ganar y ligar muchos resultados. De ganar a Llaneros los aragüeños tienen que ligar Héroes y Diablos pierdan para entrar en una tabla múltiple con estos dos. Esto contando que Llaneros pierda ambos compromisos, pero si los guariqueños ganan a Cocodrilos también se meten en esta tabla.

Llaneros de Guárico

Los de Iván García son el único equipo al que le restan dos partidos de temporada: hoy a las 5:00 P.M. contra Taurinos y mañana contra Cocodrilos. Aquí es donde las opciones se complican más. La primera e ideal para Llaneros sería ganar sus dos duelos y que Héroes y Diablos pierdan, de esta manera se mete cuarto.

Si el caso es que ganan sus dos partidos y Diablos y Héroes ganan irían a una tabla múltiple con: Héroes, Trotamundos y Diablos. Si ganan sus dos encuentros y Héroes gana a Trotamundos, pero Diablos pierde con Spartans; entonces también habría tabla múltiple que tendría a: Héroes, Trotamundos y Llaneros.

Ganando a Taurinos, pero perdiendo con Cocodrilos también podrían meterse; deberían ligar la derrota de Diablos y Héroes y así se meterían en una tabla múltiple con estos dos últimos equipos. En caso de perder contra Taurinos, pero ganarle a Cocodrilos, también debe ligar la derrota de Héroes y Diablos, para ir a una tabla múltiple los cuatro equipos.